Больше не один: у обезьянки-сироты Панча появился настоящий друг

Daily Mail: у знаменитого обезьянки-сироты Панча появился настоящий друг

Панч, обезьянка-сирота из японского зоопарка, покорившая сердца людей по всему миру трогательными видео с плюшевой игрушкой, наконец-то обрел настоящего друга. На опубликованных Daily Mail фотографиях видно, как макак обнимается с другим сородичем в своем вольере.

История одиночества

Малыш обезьяны родился в июле прошлого года в городском зоопарке Итикавы недалеко от Токио. Мать отказалась от него сразу после рождения — предположительно из-за сильной жары, стоявшей в тот период.

Другие самки в стае тоже не проявили интереса к маленькой макаке, поэтому сотрудникам зоопарка пришлось выкармливать сироту из бутылочки.

Чтобы компенсировать отсутствие материнского контакта, работники дали Панчу мягкую игрушку. Детеныши макак инстинктивно цепляются за мать. Это важно и для чувства безопасности, и для развития мышц, объяснил смотритель зоопарка Косуке Сикано.

В зоопарке перепробовали разные варианты — полотенца, другие игрушки, но Панч выбрал длинноногого орангутанга из IKEA.

«У этой мягкой игрушки относительно длинная шерсть, и ее удобно держать в руках. Мы подумали, что ее сходство с обезьяной поможет Панчу позже влиться в стаю, поэтому и выбрали ее», — рассказал Сикано.

Игрушка стала для Панча настоящей «приемной матерью»: он спал с ней, носил с собой повсюду и даже защищал от других обезьян, несмотря на то что орангутанг был больше него самого.

Мировая слава

В начале февраля зоопарк опубликовал снимок детеныша, отчаянно цепляющегося за плюшевую обезьяну, с подписью о том, что его бросила мать. Фото набрало более пяти миллионов просмотров, а хэштег #HangInTherePunch разлетелся по соцсетям.

В следующие выходные зоопарк посетили около восьми тысяч человек — вдвое больше, чем годом ранее.

Панча редко можно было увидеть без его плюшевого спутника, и это приводило в восторг фанатов, которые толпами стекались в зоопарк.

Трудности социализации

Путь к принятию в стае оказался непростым. Панч не всегда ладил с другими обезьянами, когда пытался с ними общаться.

Зоопарк выступил с заявлением, попросив общественность «поддержать попытки Панча» социализироваться, подчеркнув, что стая не проявляет серьезной агрессии.

«Несмотря на то, что Панча ругают другие обезьяны, он демонстрирует силу духа и стойкость», — говорилось в сообщении.

Счастливый поворот

И вот спустя месяц произошло то, чего так ждали поклонники Панча по всему миру. На новых фотографиях видно, как обезьянка обнимается с другой макакой.

Смотрители зоопарка подтверждают, что малыш постепенно интегрируется в стаю, и этот процесс идет своим чередом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.