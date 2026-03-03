«Мой бывший возлюбленный»: Волочкова прокомментировала слухи о «смерти» Джима Керри

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 79 0

По словам балерины, ее и голливудского актера связывали отношения.

Правда ли Джима Керри заменил его двойник

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Волочкова: не поддерживаем связь с Джимом Керри уже 15 лет

Заслуженная артистка России, балерина Анастасия Волочкова прокомментировала распространившиеся в СМИ сообщения о том, что она якобы заявила о смерти Джима Керри. В разговоре с Super артистка подчеркнула, что не делала подобных утверждений и ее слова были интерпретированы неверно.

По словам балерины, с голливудским актером ее связывали отношения около двух десятилетий назад. Однако, как призналась Волочкова, общение между ними прекратилось примерно 15 лет назад. При этом еще шесть лет назад в интервью Ксении Собчак она говорила, что поддерживает контакт с Керри. Каких-либо подтверждений этому роману за прошедшее время так и не появилось.

«Еще раз повторю, я никаких заявлений не делала. Я сказала, потому что я слышала такую вещь, что Джима Керри — нет. Джим Керри — это мой бывший возлюбленный. И я его помню таким, каким он был в моей жизни, как мужчина. Понимаете? Живым, интересным, ярким, глубоким человеком. Опять же, с ним были очень красивые отношения, понимаете? Вот таким я его помню. Но мы не общаемся где-то, наверное, лет 15», — отметила балерина.

Поводом для обсуждения стал вирусный выход актера на премии «Сезар», после которого в сети появились слухи о «настоящем» Джиме Керри. Волочкова в беседе с журналистами изложила свою позицию.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
77.17
-0.10 90.73
-0.57
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:39
США и Израиль атаковали офис совета экспертов в Куме, избирающего лидера Ирана
17:25
Беспилотники повредили главный корпус посольства США в Эр-Рияде
17:20
Лихачев заявил об угрозе для россиян, работающих на АЭС «Бушер» в Иране
17:07
«Слишком поздно»: Трамп окончательно отказал Ирану в переговорах
16:56
Цены на взлет: авиакомпаниям предложили запретить поднимать тарифы перед рейсом
16:49
Наличие повреждений на ядерном объекте в Натанзе подтвердили в МАГАТЭ

Сейчас читают

Золотая аренда: сдача квартир для домашнего ареста становится выгодным бизнесом
Бумеранг ударит по всем: какую угрозу для мира несет конфликт на Ближнем Востоке
Лететь или отменять тур? Опасно ли отдыхать в Египте и Турции из-за конфликта на Ближнем Востоке
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео