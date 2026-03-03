«Мой бывший возлюбленный»: Волочкова прокомментировала слухи о «смерти» Джима Керри

Волочкова: не поддерживаем связь с Джимом Керри уже 15 лет

Заслуженная артистка России, балерина Анастасия Волочкова прокомментировала распространившиеся в СМИ сообщения о том, что она якобы заявила о смерти Джима Керри. В разговоре с Super артистка подчеркнула, что не делала подобных утверждений и ее слова были интерпретированы неверно.

По словам балерины, с голливудским актером ее связывали отношения около двух десятилетий назад. Однако, как призналась Волочкова, общение между ними прекратилось примерно 15 лет назад. При этом еще шесть лет назад в интервью Ксении Собчак она говорила, что поддерживает контакт с Керри. Каких-либо подтверждений этому роману за прошедшее время так и не появилось.

«Еще раз повторю, я никаких заявлений не делала. Я сказала, потому что я слышала такую вещь, что Джима Керри — нет. Джим Керри — это мой бывший возлюбленный. И я его помню таким, каким он был в моей жизни, как мужчина. Понимаете? Живым, интересным, ярким, глубоким человеком. Опять же, с ним были очень красивые отношения, понимаете? Вот таким я его помню. Но мы не общаемся где-то, наверное, лет 15», — отметила балерина.

Поводом для обсуждения стал вирусный выход актера на премии «Сезар», после которого в сети появились слухи о «настоящем» Джиме Керри. Волочкова в беседе с журналистами изложила свою позицию.

