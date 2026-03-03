У берегов Сочи заметили огромный смерч после землетрясения

В микрорайоне Мамайка в Сочи заметили огромный смерч. Он возник сразу после мощного землетрясения, передает корреспондент 5-tv.ru.

«Землетрясение было… Следом смерч… Апокалипсис?» — пошутили свидетели природных бедствий.

Землетрясение в Сочи

В акватории Черного моря неподалеку от побережья Сочи днем 3 марта произошло землетрясение магнитудой 4,4. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По сведениям специалистов-сейсмологов, центр стихийного бедствия находился всего в 27 километрах от курортного города, а расстояние до краевой столицы, Краснодара, составило около 185 километров. Несмотря на пугающий характер явления, городская инфраструктура, включая транспортные узлы и энергетические объекты, продолжает функционировать в привычном режиме.

Несмотря на пугающий характер явления, городская инфраструктура, включая транспортные узлы и энергетические объекты, продолжает функционировать в привычном режиме. Очевидцы событий активно делятся впечатлениями от пережитого природного явления в социальных сетях. Жители многоэтажных домов в центральной части Сочи рассказали о сильной вибрации, из-за которой в квартирах раскачивалась мебель и выплескивалась вода из открытых емкостей.

