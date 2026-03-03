Солнце выбросило гигантский протуберанец

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 27 0

Астрономы зафиксировали на поверхности светила колоссальную структуру.

Солнце атаковало солнечную систему плазменным жгутом

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

На Солнце зафиксировали гигантский выброс плазмы протяженностью около миллиона километров. Как сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, у северного полюса светила отделилась масштабная плазменная структура. По оценкам ученых, ее размеры примерно втрое превышают расстояние от Земли до Луны.

Подобные явления наблюдали и ранее — в частности, в ноябре прошлого года, однако события такого масштаба происходят нечасто. Речь идет о протуберанцах — плотных сгустках раскаленной плазмы, удерживаемых мощными магнитными полями. Именно из-за высокой концентрации вещества и энергии такие выбросы считаются одними из наиболее потенциально опасных проявлений солнечной активности.

Согласно данным наблюдений, плазменный объект устремился почти строго вверх, то есть перпендикулярно плоскости, в которой расположены планеты Солнечной системы. Благодаря такой траектории угрозы для Земли и других планет нет.

Ранее стало известно, что в начале марта жители России смогут наблюдать редкое астрономическое явление, которое получило романтичное название «Поцелуй Венеры». Об этом рассказал астроном и популяризатор науки Александр Киселев.

По словам специалиста, речь идет о визуальном сближении планет, когда Венера, Сатурн и Нептун выстраиваются почти в одну линию на небосводе. Такое расположение создает эффект своеобразного «парада трех планет». Наиболее благоприятными датами для наблюдения называются 7 и 8 марта. При этом астроном подчеркнул, что многое будет зависеть от погодных условий — для успешного наблюдения потребуется ясное небо и отсутствие облаков.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
77.17
-0.10 90.73
-0.57
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:10
«Честно, я в шоке»: Валерия прокомментировала скандальный концерт певицы Славы
18:57
Над стеной Нижегородского кремля обрушилась часть крыши
18:55
Черная солидарность: Европа и США сплотились в агрессии против Ирана
18:39
Солнце выбросило гигантский протуберанец
18:32
Рютте: НАТО не просили участвовать в операции против Ирана
18:21
Израиль сообщил о ликвидации иранского куратора «Хезболлы» в Ливане

Сейчас читают

Золотая аренда: сдача квартир для домашнего ареста становится выгодным бизнесом
Бумеранг ударит по всем: какую угрозу для мира несет конфликт на Ближнем Востоке
Лететь или отменять тур? Опасно ли отдыхать в Египте и Турции из-за конфликта на Ближнем Востоке
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео