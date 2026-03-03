Рижский вокзал в Москве выставили на продажу за четыре миллиарда рублей

В Москве выставили на продажу комплекс зданий Рижского вокзала, оценив объект более чем в четыре миллиарда рублей. Об этом сообщается в разделе по реализации и аренде недвижимости компании.

Потенциальным покупателям предлагают приобрести архитектурный ансамбль, который уже длительный период не эксплуатируется для обслуживания пассажиров. Начальная стоимость лота определена в размере 4 009 265 260 рублей. Как уточнила первый заместитель начальника департамента корпоративного имущества компании Анастасия Котковская, продажу проведут строго в формате аукциона, хотя точные даты проведения торгов на данный момент не назвали.

В лот включили сразу несколько значимых объектов: основное здание вокзала площадью 3,9 тысячи квадратных метров, построенное в 1901 году, а также нежилое двухэтажное строение 1929 года, площадь которого составляет 3,8 тысячи «квадратов». В сделку входит земельный участок размером 13,7 тысячи квадратных метров, который новый владелец получит на правах субаренды.

Постройки признаны объектами культурного наследия и находятся в состоянии, полностью готовом к дальнейшей эксплуатации. Среди ключевых преимуществ актива выделяют близость к Кремлю, удобную интеграцию с линиями МЦД, строящейся высокоскоростной магистралью и аэропортами, а также перспективу застройки прилегающего грузового двора.

Решение о передаче вокзала в частные руки подготовили заранее. Еще в конце 2024 года совет директоров перевозчика утвердил отказ от использования этого исторического здания в производственных целях. В феврале 2026 года соответствующее разрешение выдало и правительство страны. В РЖД полагают, что смена собственника позволит интегрировать памятник архитектуры, возведенный по проекту зодчего Станислава Бржозовского в неорусском стиле, в современную городскую среду. Ожидается, что на месте транспортного объекта появится привлекательная общественная зона, которая принесет инвестору стабильный доход, а жителям столицы — новое пространство для досуга и отдыха.

