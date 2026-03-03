«В холодный пот бросило»: Николай Коляда рассказал о встрече с Галиной Волчек

Драматург Коляда: в первую встречу с Галиной Волчек меня бросило в холодный пот

Знакомство с народной артисткой СССР Галиной Волчек в 1991 году открыло для режиссера, драматурга и основателя «Коляды-театра» Николая Коляды путь на московскую сцену. Об этом сам драматург рассказал в своем последнем изданию 7Дней.ru перед госпитализацией.

По словам Коляды, встреча произошла в Москве, когда он оказался в группе театральных деятелей, отправлявшихся в поездку по Азии. В тот момент никто не ожидал, что эта случайная встреча с одной из самых известных театральных фигур в стране сыграет такую важную роль в его творческом пути.

«Приезжаем в Шереметьево, выгружаемся. А там уже стоит Волчек, меня в холодный пот бросило от трепета… А она неприветливо так говорит: «Здрасте», — рассказал драматург.

В ходе поездки, которая была настоящим открытием для Коляды, они много общались, и, вернувшись в Москву, Волчек спросила у Коляды: «Говорят, ты пьесы пишешь?»

Коляда подтвердил, и по ее настоянию выслал свои работы. Через несколько месяцев он получил приглашение в театр. Волчек оценила его пьесы, выбрав для постановки «Мурлин Мурло».

Вскоре его пьесы начали ставить не только в столице, но и по всей стране, а в 2001 году Коляда открыл театр в Екатеринбурге, который стал важной частью культурной жизни города.

Галина Волчек, как признался Коляда, оказала на него большое влияние, научив многому, включая «великое искусство быть настоящим человеком на сцене». По его словам, она была жестким, но справедливым человеком, которого в театре все боялись и уважали.

О смерти Николая Коляды стало известно 2 марта. Драматург и режиссер ушел из жизни на 69-м году в Екатеринбурге после того, как 25 февраля его состояние резко ухудшилось.

