Умер драматург и режиссер Николай Коляда

На 69 году жизни в Екатеринбурге умер советский и российский драматург, актер и театральный режиссер Николай Коляда. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер в своем Telegram-канале.

«Невосполнимая утрата не только для Свердловской области, но и всей России. Ушел из жизни выдающийся драматург, актер, режиссер Николай Владимирович Коляда», — говорится в посте.

Паслер выразил глубокие соболезнования семье и близким драматурга, отметив, что всю свою жизнь Николай Коляда посвятил театральному искусству и всегда оставался верен себе. По данным E1.RU, ему стало плохо 25 февраля, а не стало его в 02:50 2 марта.

Николай Коляда родился 4 декабря 1957 в Казахстане, окончил театральное училище. С 1994 года начал преподавать в Екатеринбургском театральном институте, основав «уральскую школу драматургии». В 2003 году в Екатеринбурге открыл свои двери частный «Коляда-Театр», получивший мировую известность. Николай Владимирович Коляда является автором более 120 пьес и более 60 спектаклей.

