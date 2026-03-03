«Это фашистское кино»: Павел Майков раскритиковал фильм «Брат»

Звезда «Брата» Павел Майков назвал культовый фильм Алексея Балабанова фашистским

Обе части франшизы фильма «Бригада» являются примером «фашистского кино», а главный герой Данила Багров — не герой, а просто убийца без каких-либо моральных тормозов. Такое мнение актер Павел Майков, известный ролью в культовом фильме «Бригада», высказал в шоу «Телега. Подкаст».

«Я считаю, что это фашистское кино. Абсолютно. Первый хотя бы еще был такой „кино не для всех“, но второй абсолютно коммерческий», — сказал актер.

Майков особенно негативно отозвался о знаменитой сцене, в которой главный персонаж спрашивает: «В чем сила?» По мнению актера, этот момент не нес философского подтекста, а наоборот, подчеркнул бессмысленное насилие героя, который стрелял в людей без разбору.

«Он идет по клубу и стреляет в людей. Не потому что они плохие, а потому что они ему мешают. Потом он отправляется наверх, и первое, что он делает, когда говорит: „Скажи, американец, в чем сила? В правде“, убивает человека, который просто сидел на стуле и играл с этим американцем в шахматы. Откуда ты знаешь, кто он такой? Может, у него 15 детей и он пришел за кредитом. Он просто входит, не глядя стреляет, а после стал беседовать», — возмутился Майков.

Актер отметил, что фильм оказал негативное влияние на общество и затронул проблемы, с которыми страна сталкивается до сих пор. По его мнению, Алексей Балабанов создал «бомбу замедленного действия», последствия которой ощущаются в России и по сей день.

Критика не обошла и современное кино. По словам Майкова, современные фильмы, в том числе и популярный в 2025 году сериал «Аутсорс», не выполняют своей главной функции — не дают людям катарсиса и не помогают забыть о проблемах. Напротив, такие картины только «накручивают» зрителя. Сериал «Аутсорс» актер назвал «отвратительным».

Он добавил, что финал сериала напоминает работу Алексея Балабанова.

Зрители напомнили актеру, что он сам стал известен благодаря ролям в фильмах и сериалах, где также присутствуют насилие и отрицательные персонажи. Один из самых известных его проектов, «Бригада», изображает бандитский мир и жестокость. Майков не стал отрицать этот факт, однако он выразил мнение, что фильм был воспринят совершенно по-другому, чем фильмы вроде «Брата».

«Мы сняли очень опасное кино, как и „Брат 2“. Никто тогда не думал, мы снимали на пленку. Так же как снимали же „Однажды в Америке“ и „Крестного отца“, только после „Крестного отца“ никто не пошел в Америке банды делать, а после „Бригады“ были, мне рассказывали», — заявил Майков.

Ранее 5-tv.ru писал, что памятник Алексею Балабанову откроют в Екатеринбурге 18 мая 2026 года. Скульптура режиссера появится у Дворца молодежи, неподалеку от дома, в котором он жил.

