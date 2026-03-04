«Забить и быть посмешищем»: Тактаров о том, как добиться успеха за границей

|
Лана Шевченко
Лана Шевченко

В молодости Тактаров стал первым чемпионом турнира UFC из России, а также неоднократно брал золото на чемпионатах РФ и Евразии по джиу-джитсу.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; 5-tv.ru

Олег Тактаров: чтобы чего-то добиться — надо перестать стесняться

Чтобы чего-то добиться, нужно перестать бояться выглядеть глупо. Личным опытом, как можно добиться успеха за границей поделился в разговоре с корреспондентом 5-tv.ru актер и спортсмен Олег Тактаров на премьере фильма «Дополнительное время».

«Надо в себя верить. И ты должен наплевать на то, как ты выглядишь», — сказал он.

Тактаров объяснил это на простом примере. По его словам, когда человек учит иностранный язык, он неизбежно делает ошибки. Но те, кто стесняется говорить и практиковаться, так и не начинают свободно общаться.

«Если ты стесняешься делать ошибки, стесняешься быть посмешищем на какую-то долю времени из-за своих ошибок, которые ты сделаешь, то ты никем не будешь», — заявил он.

Для Тактарова эта тема личная. В 1995 году он стал первым российским победителем турнира UFC 6. До этого он неоднократно выигрывал золото на чемпионатах России и Евразии по джиу-джитсу. В США он уехал в начале 1990-х, когда смешанные единоборства только набирали обороты, а русских спортсменов в этой сфере практически не было.

Позже Тактаров начал сниматься в кино — сначала в американских проектах, затем и в российских. Но, по его словам, в начале пути приходилось сталкиваться с недоверием, скепсисом и насмешками.

«Нужно забить на всех и идти своей дорогой», — сказал он.

Актер добавил, что никогда ничего не стеснялся — ни акцента, ни ошибок, ни того, как выглядит со стороны.

«Те, кто тебя критиковал, через десять лет их уже не будет, они будут старенькие и никому не нужные. Я вообще ничего не стеснялся», — отметил Тактаров.

Его формула проста: меньше оглядываться на чужие оценки и больше делать — даже если поначалу это выглядит неловко.

