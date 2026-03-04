Пять человек пострадали при ударе беспилотника по квартире под Волгоградом

Пять человек получили ранения из-за удара украинского беспилотника в Волгоградской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров 3 марта.

В Среднеахтубинском районе снаряды попали в три частных дома. В Ворошиловском районе беспилотник упал в безлюдном месте. В Тракторозаводском районе дрон атаковал квартиру в многоэтажном доме. Также повреждены окна соседних квартир и близлежащих зданий.

Пострадавших доставили в больницу, где им окажут всю необходимую помощь. Специальные службы устраняют последствия. Готовятся пункты временного размещения для пострадавших.

Российские регионы ежедневно подвергаются атакам со стороны боевиков киевского режима с начала специальной военной операции (СВО), о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Больше всего от террористических действий ВСУ страдают приграничные с Украиной города. Противник наносит удары не только с помощью беспилотников, но и ракет.

