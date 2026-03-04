Мерц заявил, что Европа не примет заключенный без ее участия договор по Украине

Мерц: Европа не примет заключенный без ее участия договор по Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц исключил вариант заключения соглашения по Украине без участия Европы. Об этом он заявил журналистам во время визита в Вашингтон. По мнению политика, важно прийти к определенному решению, но только такому, в которое включены европейцы.

«Мы не готовы принять соглашение, которое будет заключено за нашей спиной», — сказал Мерц.

По словам канцлера, свою позицию он уже донес до президента Соединенных штатов Дональда Трампа. И в связи с этим у него сложилось впечатление, что американский лидер теперь «лучше понимает, что стоит на кону», осознает риски и считается с мнением европейцев.

«Я сказал также, что не будет соглашения без участия европейцев», — подчеркнул Мерц.

Российская сторона прежде высказывалась о вмешательстве европейских стран в урегулировании. Официальная Москва не раз подчеркивала, что никакой конструктивной повестки в переговорный процесс они привнести не смогут, так как фактически являются стороной украинского конфликта.

Прежде европейское руководство обеспокоилось, что Дональд Трамп потеряет интерес к разрешению украинского кризиса из-за военной операции в Иране. Как отмечали авторы издания Politico со ссылкой на источники, сейчас Киев может лишиться американского оружия, необходимого для отражения российских ударов, так как войска США активно применяют его против Тегерана.

Ранее, писал 5-tv.ru, лидер киевского режима Владимир Зеленский предложил «помочь» Ближнему Востоку в борьбе с беспилотниками в обмен на перемирие с Россией. Пока никто из арабских политиков не прокомментировал его идею.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.