Мошенники активизировались перед 8 Марта: новые схемы аферистов

Мошенники создают фишинговые сайты по продаже ювелирки перед 8 Марта

В канун 8-го марта россиян массово атакуют мошенники. Как выяснили «Известия», в интернете резко выросло количество фишинговых сайтов с ювелирными изделиями.

Оформляя подарок, жертвы раскрывают личные и платежные данные на поддельных ресурсах. Кроме того, на 15% увеличилось количество атак, связанных с фейковой доставкой товаров.

Аферисты используют легенду о подарках-сюрпризах или предоплаченных заказах. Особо изобретательные рассылают интерактивные музыкальные открытки или «эксклюзивные видео-поздравления». Также преступники подготовили неприятные сюрпризы для пользователей сайтов знакомств.

