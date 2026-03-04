Мошенники активизировались перед 8 Марта: новые схемы аферистов
В интернете резко выросло количество фишинговых сайтов с ювелирными изделиями.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Мошенники создают фишинговые сайты по продаже ювелирки перед 8 Марта
В канун 8-го марта россиян массово атакуют мошенники. Как выяснили «Известия», в интернете резко выросло количество фишинговых сайтов с ювелирными изделиями.
Оформляя подарок, жертвы раскрывают личные и платежные данные на поддельных ресурсах. Кроме того, на 15% увеличилось количество атак, связанных с фейковой доставкой товаров.
Аферисты используют легенду о подарках-сюрпризах или предоплаченных заказах. Особо изобретательные рассылают интерактивные музыкальные открытки или «эксклюзивные видео-поздравления». Также преступники подготовили неприятные сюрпризы для пользователей сайтов знакомств.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
Читайте также
86%
Нашли ошибку?