Два человека пострадали в результате атак дронов ВСУ на Белгородскую область
Среди них — ребенок. Его экстренно доставили в детскую областную клиническую больницу.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Два человека, в том числе ребенок, пострадали в результате массированных атак беспилотников ВСУ на Белгородскую область. Об этом сообщили в оперштабе региона.
В селе Дунайка Грайворонского округа в результате ударов FPV-дрона по частному дому 14-летний мальчик получил слепые осколочные ранения височной области и бедер.
Ребенка экстренно доставили в детскую областную клиническую больницу, где ему оказали всю необходимую медицинскую помощь. Отмечается, что в доме повреждена кровля.
Кроме того, в селе Ясные Зори Белгородского округа произошла детонация дрона на территории предприятия. Накануне вечером, 7 июня, мужчина самостоятельно обратился в городскую больницу города Белгорода.
Врачи диагностировали у него акубаротравму и ушибы волосистой части головы. Пострадавший продолжает лечение в амбулаторном режиме.
Как ранее писал 5-tv.ru, в результате прицельного удара ВСУ в городе Лисичанске в ЛНР пострадали двое подростков 14 и 15 лет. В тот момент мальчики катались на велосипедах.
Глава региона Леонид Пасечник назвал действия украинских боевиков, бьющих по детям в светлое время суток во время их летних каникул, бесчеловечными и жестокими, соответствующими неонацистскому режиму.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 7 июн
- Пять мирных жителей ДНР пострадали в результате атак ударных БПЛА
- 7 июн
- Двое мужчин погибли в Курской области в результате атаки беспилотника ВСУ
- 7 июн
- В Ленинградской области продолжают разминирование участка после атаки БПЛА
- 7 июн
- «Опасность сохраняется»: силы ПВО отразили атаку беспилотников в Ростовской области
- 7 июн
- Ребенок пострадал в результате атаки беспилотника ВСУ на Белгородскую область
- 7 июн
- В результате падения обломков БПЛА в Сочи поврежден маршрутный автобус
- 6 июн
- Два человека ранены в результате атаки беспилотников ВСУ на Севастополь
- 6 июн
- В Брянской области женщина и двое детей пострадали при атаке дронов ВСУ
- 6 июн
- Силы ПВО России за ночь уничтожили 376 украинских беспилотников
- 6 июн
- Силы ПВО сбили 86 украинских беспилотников над Ленобластью
Читайте также
64%
Нашли ошибку?