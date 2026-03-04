Тает вместе со снегом: автомобилисты в Петербурге жалуются на качество асфальта

Не только плохие реагенты сейчас возмущают автолюбителей из Петербурга. Проблем на дорогах Северной столицы добавила резкая оттепель. Вместе со снегом тает асфальт. Ямы на улицах и проспектах уже стали причиной десятков аварий. Ну а счет испорченным колесам идет на тысячи. Как возместить ущерб и куда жаловаться — узнал корреспондент «Известий» Трофим Таюрский.

Весенние дороги — большая проблема для автомобилистов. Одним удается объехать ямы, другие не успевают среагировать. Михаил выбоину на Песочной набережной не заметил.

«Поврежден диск, пробито колесо, это боковой порез. Когда я заехал на шиномонтаж, мне озвучили, что ремонтировать резину не менее трех с половиной часов, и по стоимости это выйдет в районе 8000 рублей», — рассказал Михаил Лысогор.

Не выдержали весеннего испытания дорогой и автомобили на пересечении проспектов Энгельса и Луначарского. Водитель иномарки не справился с управлением из-за неочищенной дороги и поврежденного полотна. Дальше по инерции с легковушкой столкнулись еще пять машин. За сутки на этом участке пострадали 14 автомобилей.

Проспект Металлистов, участок между улицами Якорной и Партизанской. Выбоины здесь буквально на каждом метре, насчитали их больше 20. Например, глубина одной из ям составляет больше десяти сантиметров. Автомобилисты вынуждены прижиматься ко встречной полосе.

И таких участков по городу сотни. Основная причина возникновения подобных дефектов на дорогах — резкий перепад температур.

«При потеплении вода тает, попадает в микротрещины на асфальте. При замерзании она расширяется и, соответственно, эти микротрещины уже превращаются в довольно большие трещины. Еще причиной может являться то, что зачастую ремонт или, в принципе, нанесение нового покрытия идет в нарушении ГОСТов. Поскольку вести ремонт в период, когда, скажем так, покрытие имеет повреждения и при этом еще залито водой, по ГОСТу не допускается», — объяснил заведующий кафедрой безопасности Президентской академии в Санкт-Петербурге, доктор экономических наук Александр Дмитриев.

Автомеханики говорят: когда автомобиль попадает в такую яму, чаще всего в негодность приходят шины и диски, ломается и ходовая часть. Поэтому просто замены колеса недостаточно — лучше провести диагностику.

«Проблема частая — происходит это, например, когда не видно яму, лужи. Ремонт такой недешевый — цифры доходят и до 50 000 рублей, это если мы говорим про повреждения ходовой части. Если мы говорим просто про повреждение диска или колеса, то это порядка 25 000 обходится нашим клиентам», — рассказал управляющий СТО Роман Козарь.

Если ваша машина получила повреждения из-за ямы, то эксперты советуют не уезжать с места дорожного происшествия. Нужно вызвать ГАИ и тщательно все зафиксировать.

«Сфотографируйте яму, сфотографируйте ее так, чтобы было видно улицу, было видно дорожные знаки, если они есть предупреждающие об этой яме, то есть панораму улицы. И саму яму надо сфотографировать так, чтобы был виден ее размер. Если есть рулетка, то с рулеткой, либо, как пример, спичечным коробком измерить эту яму, глубину. То есть это все нужно, чтобы было зафиксировано. Вместе с инспектором ДПС вы составите акт выявленных недостатков в содержании дорог», — посоветовал юрист Антон Борисов.

Пока дорожники готовятся к ямочному ремонту, водителям остается надеяться только на свою внимательность. Сколько еще ям откроется, когда сойдет весь снег, остается только предполагать.

