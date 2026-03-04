Улыбаемся и машем: как вежливо «заткнуть» советчика

Психолог Василькова: люди, регулярно дающие советы, просто хотят самоутвердиться

Навязчивые советы часто вызывают раздражение и желание поспорить. Однако вступать в конфликт вовсе не обязательно. Психолог Татьяна Василькова в беседе с aif.ru раскрыла приемы, которые помогут мягко, но уверенно поставить точку в любом неприятном разговоре.

Три фразы для «элегантного» финала

Чтобы остановить поток непрошеных наставлений, эксперт предложила использовать три варианта заготовленной речи. Они позволяют сохранить вежливый тон, не давая собеседнику шансов на продолжение дискуссии.

Можно сказать: «Спасибо, что поделились своей идеей». Это самый нейтральный вариант. Человек благодарит собеседника за совет, но не берет на себя никаких обязательств.

Вторая фраза: «Мы посоветуемся с мужем (женой) и решим». Это идеальный вариант для семейных пар, чьи границы пытаются нарушить чересчур активные родители. Это предложение четко дает понять, что решение будут принимать только «семейной командой».

Наконец, можно попробовать закончить диалог такой речью: «Какой ты мудрый и внимательный!». Люди часто советуют что-то, чтобы самоутвердиться и почувствовать свою значимость. Вместо того чтобы злиться, можно сделать комплимент, который сразу обезоружит «учителя».

Сила жестов

Если слов недостаточно или говорить совсем не хочется, в ход можно пустить невербальные приемы. Например, достаточно просто посмотреть человеку в глаза и искренне улыбнуться. Это даст понять, что тема закрыта.

Психолог советует в этот момент подумать о том, что человек дает советы лишь потому, что хочет капельку любви и благодарности. Сочувствие вместо гнева поможет сохранить внутреннее спокойствие.

Также можно довести ситуацию до абсурда, начав с самым серьезным видом записывать «ценные указания». Собеседник будет либо счастлив от такого внимания, либо настолько ошарашен, что быстро прекратит нравоучения.

Психолог также порекомендовала тем, кто не хочет получать непрошеные советы, стараться не давать окружающим повода. Для этого нужно меньше жаловаться и реже делиться планами.

