Путин заявил о падении уровня преступности по всей России за прошлый год

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 43 0

Положительная динамика в сфере правопорядка охватила большинство субъектов страны.

Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Соловьёва; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В 2025 году на территории всех федеральных округов Российской Федерации было зафиксировано снижение общего количества преступлений. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии МВД России по итогам завершившегося года.

«Сокращение преступности зафиксировано во всех федеральных округах и 80 регионах Российской Федерации», — подчеркнул Путин.

Президент также акцентировал внимание на том, что за отчетный период сотрудникам органов внутренних дел удалось добиться существенного уменьшения числа рецидивных преступлений. Характеризуя деятельность министерства, политик назвал достигнутые в 2025 году результаты «объективно положительными».

Отдельно глава государства отметил высокий профессионализм подразделений, которые отвечали за общественную безопасность в ходе проведения крупнейших международных и государственных мероприятий. В их число вошли празднования по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, работа Международного арктического форума под названием «Арктика — территория диалога», а также проведение экономического форума «Россия и Исламский мир».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-1° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.61
0.44 90.31
-0.42
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:10
Путин назвал борьбу с подростковой преступностью общенациональной задачей
14:51
Израиль нанес удары по оружейному складу и командному центру «Хезболлы»
14:34
Путин заявил о падении уровня преступности по всей России за прошлый год
14:14
Гимнастки «Небесной грации» взяли два золота на чемпионате России
14:08
Не только простуда: о какой опасной болезни может говорить боль в горле
13:49
Эпидемия невнимательности: почему растут жалобы на плохую концентрацию

Сейчас читают

В Киеве осквернили мост Патона — нардеп посвятил этому стихи
«Внимание всем!»: в регионах России прозвучат сирены и прервется телерадиовещание
Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 4 марта 2026 года
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео