Масштабный отзыв Kia Rio в России: под угрозой возгорания тысячи машин

Kia отзывает 33 тысячи автомобилей Rio в России из-за угрозы возгорания

В России запущена кампания по отзыву более 33 тысяч автомобилей Kia Rio, выпущенных в период с 2011 по 2018 годы. Об этом сообщили в Росстандарте.

Согласно данным ведомства, под сервисную акцию подпадает именно модель Rio (Qb). Основной причиной принятия такого решения стала техническая недоработка, которая может привести к возникновению короткого замыкания в блоке предохранителей транспортного средства.

В общей сложности на проверку и ремонт должны отправиться 33 013 машин, реализованных на российском рынке в указанный семилетний период. Специалисты планируют провести замену мультипредохранителя гидроэлектронного блока управления HECU, а также обновить маркировку, нанеся корректный стикер на крышку блока.

Представители компании ООО «Киа Россия и СНГ» подчеркнули, что владельцев дефектных автомобилей оповестят о необходимости визита в сервис индивидуально через рассылку или телефонные звонки. Тем не менее автомобилисты могут самостоятельно проверить свои машины, сверив VIN-номер со списком на официальном ресурсе Росстандарта или воспользовавшись функционалом портала Auto.ru.

Все необходимые ремонтные работы и замена комплектующих будут произведены полностью бесплатно для собственников. При подтверждении участия в программе владельцу следует записаться в ближайший дилерский центр для устранения потенциальной угрозы.

