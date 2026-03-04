Зарезавший медсестру в уральской больнице раскрыл мотив убийства

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 45 0

Подозреваемый оказался рецидивистом.

Почему убили медсестру на Урале

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Зарезавший многодетную медсестру в больнице Асбеста заявил, что обижен на нее

Подозреваемый в убийстве медсестры в больнице Асбеста имеет внушительный криминальный стаж. Об этом сообщил начальник пресс-службы МВД в Свердловской области Валерий Горелых.

Мужчина ворвался в медицинское учреждение и зарезал бывшую супругу прямо на рабочем месте. Как выяснилось, 40-летний фигурант является рецидивистом. Свой первый срок за кражу он получил еще в 2000 году. Кроме того, у него есть судимости за угон, умышленное причинение вреда здоровью, а также нарушения ПДД. Последний раз он освободился из мест лишения свободы в 2008 году.

После расправы подозреваемый пытался спрятаться в своем гараже, но оперативники уголовного розыска задержали его по горячим следам.

«На вопрос оперуполномоченных о причинах поступка фигурант хладнокровно заявил, что обижен на свою супругу из-за того, что они расстались», — отметил Валерий Горелых.

В результате мести сиротами остались шесть дочерей. Сейчас девочки переданы под опеку сестре погибшей женщины.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело об убийстве.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Москве мужчина зарезал бывшую возлюбленную. Во время преступления девушка разговаривала с родителями по видеосвязи.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-1° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.80
0.19 90.75
0.44
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:29
Киберпреступность, дороги и вакансии: главные итоги коллегии МВД
21:21
Посла Нидерландов вызвали в МИД из-за акции у российской дипмиссии в Гааге
21:18
«Станет целью для убийства»: Израиль пообещал объявить охоту на каждого нового иранского лидера
21:16
Россиянам компенсируют стоимость туров на Ближний Восток
21:07
Путин назвал атаку на российский газовоз в Средиземном море террористической
21:07
«Катя без меня не существует»: Здорик о сходстве со своей героиней в «Ландышах»

Сейчас читают

В Киеве осквернили мост Патона — нардеп посвятил этому стихи
Активистка пожаловалась в прокуратуру на SHAMAN: что грозит певцу
Лететь или отменять тур? Опасно ли отдыхать в Египте и Турции из-за конфликта на Ближнем Востоке
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

⚡Сбили ракету в Турции: что с рейсами, опасно ли отдыхать
⚡Отдых в Египте и Турции: что с рейсами, опасно ли — новости
Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото