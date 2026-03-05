СМИ сообщили, что иракские курды начали наземное наступление в Иране

София Головизнина
София Головизнина Журналист

Эскалация на Ближнем Востоке не сбавляет градуса напряженности.

Фото: www.globallookpress.com/Michael Kappeler

Fox News: иракские курды начали наземное наступление в Иране

Иракские курдские формирования начали наземное наступление на территории Ирана. По сообщениям СМИ, в операции участвуют тысячи бойцов. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на американского чиновника.

По утверждению источника телеканала, курдские подразделения уже ведут боевые действия на иранской территории. При этом точные сроки начала операции, а также ее масштаб и направление не уточняются.

В Вашингтоне заявляли, что Штаты якобы не планируют вооружать иракских радикалов. Но при этом, отмечалось, что США рассматривают возможность проведения наземной операции на территории Ирана.

Информация о наступлении появилась на фоне продолжающейся эскалации на Ближнем Востоке. В регионе фиксируются взаимные удары и рост военной активности различных сторон, что усиливает напряженность и может привести к расширению конфликта. 

