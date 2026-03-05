Глава Иракского Курдистана опроверг информацию о наступлении на Иран

|
София Головизнина
София Головизнина Журналист Срочная новость 27 0

Ранее американские и израильские СМИ сообщили, что силы начали наземную операцию.

Кто воюет на Ближнем Востоке — стороны конфликта

Фото: www.globallookpress.com/ Ismael Adnan

Иракские курдские силы опровергли информацию о якобы начавшемся наземном наступлении на территории Ирана. Соответствующее заявление сделали представители курдских властей после сообщений ряда западных СМИ о начале операции. 

Ранее телеканал Fox News со ссылкой на американского чиновника сообщил, что тысячи курдских бойцов начали наземное наступление на иранскую территорию. При этом подробности о времени начала операции и ее масштабе не приводились.

Власти Курдистана заявили, что эти сведения не соответствуют действительности. Представитель курдской стороны подчеркнул, что регион не собирается становиться участником текущего конфликта. «Регион Курдистана не будет стороной конфликта в этой войне», — говорится в заявлении.

Сообщения о возможном наступлении появились на фоне продолжающейся эскалации на Ближнем Востоке после начала военной операции США и Израиля против Ирана и последующих ответных ударов со стороны Тегерана.

 

