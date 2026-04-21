Иран отказался от участия в переговорах с США

Представители Ирана не будут участвовать в переговорах с американской стороной в Исламабаде 22 апреля. Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на источники.

Собеседники журналистов заявили, что Тегеран передал Вашингтону свой отказ от встречи через пакистанских посредников. Они же подчеркнули, что решение исламской республики является окончательным.

В агентстве отметили, что Иран не видит перспектив участвовать в переговорах с США и считает весь процесс «пустой тратой времени», так как Вашингтон препятствует достижению соглашения, которое смогло бы удовлетворить обе стороны.

Иран и США объявили о прекращении боевых действий на две недели 8 апреля. Первый этап переговорного процесса, который состоялся 11 апреля, завершился безрезультатно, однако стороны не сообщали о возобновлении ударов. При этом Штаты начали морскую блокаду исламской республики.

Ранее американский президент Дональд Трамп обвинил Тегеран в нарушении договоренности о прекращении огня. Он также добавил, что перемирие между сторонами вряд ли будет продлено.

