Иран отказался от участия в переговорах с США

|
Мурад Устаров
Решение Тегерана является окончательным, поскольку Вашингтон препятствует достижению соглашения между сторонами.

Почему Иран отказался от переговоров с США

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Война в Иране

Представители Ирана не будут участвовать в переговорах с американской стороной в Исламабаде 22 апреля. Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на источники.

Собеседники журналистов заявили, что Тегеран передал Вашингтону свой отказ от встречи через пакистанских посредников. Они же подчеркнули, что решение исламской республики является окончательным.

В агентстве отметили, что Иран не видит перспектив участвовать в переговорах с США и считает весь процесс «пустой тратой времени», так как Вашингтон препятствует достижению соглашения, которое смогло бы удовлетворить обе стороны.

Иран и США объявили о прекращении боевых действий на две недели 8 апреля. Первый этап переговорного процесса, который состоялся 11 апреля, завершился безрезультатно, однако стороны не сообщали о возобновлении ударов. При этом Штаты начали морскую блокаду исламской республики. 

Ранее американский президент Дональд Трамп обвинил Тегеран в нарушении договоренности о прекращении огня. Он также добавил, что перемирие между сторонами вряд ли будет продлено.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Война в Иране
+4° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 44%
74.59
-0.65 87.77
-0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:25
Переговоры США и Ирана в Исламабаде под вопросом: Вэнс ждет команды Трампа
3:06
Путин присвоил звание «Мать-героиня» пяти россиянкам
2:47
«Я был, есть и буду»: Киркоров о своем месте в шоу-бизнесе
2:29
Пакистан столкнулся с тяжелым энергокризисом из-за войны в Персидском заливе
2:10
Группу накрыла непогода на спуске Бурятии: альпинисты погибли от переохлаждения
1:51
Вы делаете это неправильно? Почему лекарства от давления могут не помогать

Сейчас читают

Называют «дядя Коля»: Расторгуев рассказал о молодых поклонниках «Любэ»
Кровоточат и слабеют: привычки, которые незаметно разрушают десны
Скрытая угроза: медик раскрыла коварные симптомы инсульта
В списке на прибавку: кому повысят пенсию и как изменится график выплат в мае 2026

Интересные материалы

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
❤️Любовный гороскоп на май 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на май 2026 для знаков зодиака: видео