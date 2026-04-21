Трамп продлил перемирие с Ираном по просьбе Пакистана

Президент США Дональд Трамп 21 апреля сообщил, что продлевает режим прекращения огня в конфликте с Ираном. Решение принято по просьбе пакистанской стороны — командующего вооруженными силами Асима Мунира и премьер-министра Шехбаза Шарифа. Об этом глава Белого дома написал в соцсети Truth Social.

По словам Трампа, Вашингтон приостанавливает атаки до тех пор, пока иранские лидеры не выработают единое предложение. При этом американские военные остаются в боевой готовности, а морская блокада иранских портов продолжается.

Ранее в тот же день Дональд Трамп отметил, что США ожидают продолжения бомбардировок Ирана, поскольку это улучшит переговорные позиции Вашингтона. Газета The New York Times со ссылкой на чиновников сообщила, что визит вице-президента Джей Ди Вэнса в Исламабад для переговоров с Тегераном отложен на неопределенный срок из-за отсутствия ответа от иранской стороны.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.



