Белые акулы рискуют свариться заживо из-за глобального потепления

Крупные морские хищники, включая больших белых акул, могут погибнуть в перегретых водах мирового океана из-за особенностей своего метаболизма. Об этом сообщило издание Metro.

Группа исследователей из Тринити-колледжа в Дублине совместно с учеными из Претории выяснила, что теплокровные виды рыб тратят в четыре раза больше жизненной энергии, чем их хладнокровные сородичи.

Это создает ситуацию «двойной опасности»: существам с высокими энергетическими запросами необходимо охлаждать тело в теплеющей воде, иначе им грозит фатальный перегрев. Однако процесс принудительного охлаждения критически затрудняет охоту и добычу пищи.

Специалисты установили, что повышение температуры тела всего на десять градусов Цельсия увеличивает скорость обмена веществ более чем вдвое.

«Результаты оказались поразительными — с поправкой на размер тела и температуру мы обнаружили, что мезотермные рыбы потребляют примерно в 3,8 раза больше энергии, чем экзотермные или „хладнокровные“ рыбы аналогичного размера», — отметил руководитель исследования Николас Пейн.

Ученый объяснил, что крупные особи сохраняют тепло эффективнее, чем отдают его, а высокий метаболизм только усиливает этот эффект, создавая дисбаланс, продиктованный физикой и геометрией.

Старший автор работы Эндрю Джексон подчеркнул, что акулы весом около тонны начинают испытывать серьезные проблемы с терморегуляцией при температуре воды выше 17 градусов.

В таких условиях хищникам приходится замедляться, менять кровоток или уходить на большую глубину, чтобы избежать перегрева. По мнению ученых, глобальное потепление продолжит сокращать площади пригодных для жизни территорий в океане.

Профессор Снеллинг из Университета Претории добавил, что климатические сдвиги сужают и без того ограниченный энергетический бюджет этих животных, что неизбежно приведет к трансформации всей морской экосистемы в ближайшие десятилетия.

