Скрытая угроза: медик раскрыла коварные симптомы инсульта

Дарья Орлова
Дарья Орлова 284 0

Известный дерматолог поделилась личным опытом столкновения с опасным заболеванием.

Скрытые симптомы инсульта на что они похожи мнение врача

People: симптомы инсульта могут быть приняты за обычное переутомление

Определенные признаки инсульта могут иметь скрытый характер и ошибочно приниматься за обычное переутомление. Об этом сообщило издание People со ссылкой на заявление врача-дерматолога Сандры Ли, которая сама перенесла это острое состояние.

Специалист призвала общественность более ответственно относиться к любым изменениям в самочувствии и не игнорировать сигналы, которые подает организм. По ее словам, стандартное представление о болезни не всегда совпадает с реальностью, что мешает вовремя распознать катастрофу.

Доктор Ли пояснила, что проявления недуга часто оказываются менее очевидными, чем общеизвестная потеря речи или паралич конечностей.

Пациенты могут внезапно почувствовать сильное головокружение, необъяснимую резкую усталость, столкнуться с дезориентацией в пространстве или кратковременными нарушениями зрения.

«Некоторые признаки могут казаться незначительными, но важно не игнорировать их и обращаться за медицинской помощью», — подчеркнула она.

Сандра Ли заявила, что именно такие «мягкие» симптомы люди чаще всего списывают на влияние стресса или последствия тяжелого рабочего дня.

Скорость реакции при возникновении подобных состояний является решающим фактором для успешной реабилитации. Врач акцентировала внимание на том, что оперативное обращение к медикам значительно повышает шансы на полное восстановление и минимизирует риск развития необратимых осложнений.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:25
Переговоры США и Ирана в Исламабаде под вопросом: Вэнс ждет команды Трампа
3:06
Путин присвоил звание «Мать-героиня» пяти россиянкам
2:47
«Я был, есть и буду»: Киркоров о своем месте в шоу-бизнесе
2:29
Пакистан столкнулся с тяжелым энергокризисом из-за войны в Персидском заливе
2:10
Группу накрыла непогода на спуске Бурятии: альпинисты погибли от переохлаждения
1:51
Вы делаете это неправильно? Почему лекарства от давления могут не помогать

Сейчас читают

Называют «дядя Коля»: Расторгуев рассказал о молодых поклонниках «Любэ»
Кровоточат и слабеют: привычки, которые незаметно разрушают десны
Скрытая угроза: медик раскрыла коварные симптомы инсульта
В списке на прибавку: кому повысят пенсию и как изменится график выплат в мае 2026

Интересные материалы

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
❤️Любовный гороскоп на май 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на май 2026 для знаков зодиака: видео