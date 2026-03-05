Трамп назвал европейцев сосунками за покупку ветрогенераторов у Китая

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 11 0

Президегт США не раз критиковал «зеленую» энергетику обещал возродить строительство угольных электростанций и АЭС.

Трамп назвал европейцев сосунками за выбор ветрогенераторов

Фото: Reuters/Nathan Howard

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент США Дональд Трамп раскритиковал европейских политиков, организовывающих закупки ветрогенераторов у Китая. Во время круглого стола с представителями технологических компаний в Белом доме он в очередной раз назвал «зеленую» энергетику мошенничеством. По словам американского лидера, сам Пекин не использует ветряные электростанции, зато обогащается на продажах.

«Они (Китайцы. — Прим. ред.) сами производят эти ветряки и впаривают их сосункам в Европе, где их скупают тысячами. Я три года твердил им (Европейцам — Прим. ред.), что добром это не кончится, и вот теперь они признают, что я был прав», — заявил Трамп.

Американский президент считает, что вместо субсидий на ветряки и электромобили необходимо делать ставку на максимальную добычу нефти и газа. В этом он видит единственный эффективный способ обеспечить Соединенные Штаты дешевой энергией и добиться лидерства на рынке высоких технологий, включая ИИ и криптовалюты.

Помимо прочего, обсуждая возобновляемые источники энергии, Трамп подчеркнул — администрация США не намерена санкционировать строительство ветряных электростанций на своей территории. Прежде он также обещал победить инфляцию и повышение цен на электроэнергию, возобновив масштабное строительство угольных и атомных электростанций (АЭС) в Штатах — 1600 штук за ближайшие 12 месяцев.

Тем временем из-за перекрытия Ормузского пролива, спровоцированного военной операцией США и Израиля против Ирана, цена газа на Европейской бирже впервые с 2023 года превысила 700 долларов за тысячу кубометров. Рост котировок с начала торгового дня превысил 30%. Каким образом Трамп планирует снижать этот показатель?

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+1° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.80
0.19 90.75
0.44
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:05
Трамп назвал европейцев сосунками за покупку ветрогенераторов у Китая
5:00
Два брака, пластика и клиническая смерть: главные испытания актрисы Елены Яковлевой
4:49
Иранские ракеты преодолели израильскую систему «Железный купол»
4:29
Фицо больше не верит Зеленскому: «Даже в то, что у него нос между глазами»
4:15
Что будет с зарплатой из‑за мартовских выходных? Отвечает эксперт
4:00
Репетиция апокалипсиса: мир наблюдает, как в Ормузском проливе сгорает вся старая система мировой торговли

Сейчас читают

В Киеве осквернили мост Патона — нардеп посвятил этому стихи
Умерла восьмилетняя Ксения Никитина — самая красивая девочка России
Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 5 марта 2026 года
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

⚡Сбили ракету в Турции: что с рейсами, опасно ли отдыхать
⚡Отдых в Египте и Турции: что с рейсами, опасно ли — новости
Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото