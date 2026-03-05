Трамп назвал европейцев сосунками за покупку ветрогенераторов у Китая

Президент США Дональд Трамп раскритиковал европейских политиков, организовывающих закупки ветрогенераторов у Китая. Во время круглого стола с представителями технологических компаний в Белом доме он в очередной раз назвал «зеленую» энергетику мошенничеством. По словам американского лидера, сам Пекин не использует ветряные электростанции, зато обогащается на продажах.

«Они (Китайцы. — Прим. ред.) сами производят эти ветряки и впаривают их сосункам в Европе, где их скупают тысячами. Я три года твердил им (Европейцам — Прим. ред.), что добром это не кончится, и вот теперь они признают, что я был прав», — заявил Трамп.

Американский президент считает, что вместо субсидий на ветряки и электромобили необходимо делать ставку на максимальную добычу нефти и газа. В этом он видит единственный эффективный способ обеспечить Соединенные Штаты дешевой энергией и добиться лидерства на рынке высоких технологий, включая ИИ и криптовалюты.

Помимо прочего, обсуждая возобновляемые источники энергии, Трамп подчеркнул — администрация США не намерена санкционировать строительство ветряных электростанций на своей территории. Прежде он также обещал победить инфляцию и повышение цен на электроэнергию, возобновив масштабное строительство угольных и атомных электростанций (АЭС) в Штатах — 1600 штук за ближайшие 12 месяцев.

Тем временем из-за перекрытия Ормузского пролива, спровоцированного военной операцией США и Израиля против Ирана, цена газа на Европейской бирже впервые с 2023 года превысила 700 долларов за тысячу кубометров. Рост котировок с начала торгового дня превысил 30%. Каким образом Трамп планирует снижать этот показатель?

