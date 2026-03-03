Цена газа в Европе превысила $700 из-за перекрытия Ормузского пролива

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук

Такой рост зафиксирован впервые с января 2023 года.

Скачек цен на газ в Европе

Фото: www.globallookpress.com/ Karl-Josef Hildenbrand

Цена газа на Европейской бирже превысила 700 долларов за тысячу кубометров топлива. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость этого природного ресурса впервые с января 2023 года поднялась выше 700 долларов за тысячу кубометров газа. Рост котировок с начала торгового дня превысил 30%.

Такому скачку цен на данное топливо способствовало заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР) о перекрытии Ормузского пролива. Советник командующего КСИР генерал-майор Эбрахим Джабари пригрозил «сжечь» любой танкер, который предпримет попытку пройти Ормузский пролив.

Однако командование Вооруженных сил США, утверждает, что данный участок открыт для гражданских судов.

Ранее был побит показатель февраля 2023 года, когда стоимость газа поднялась выше 650 долларов за тысячу кубометров топлива.

На стоимость данного топлива могли повлиять и заявления государственной нефтегазовой компании Qatar Energy. Корпорация сообщила, что приостановила производство сжиженного природного газа (СПГ) из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Катар занимает третью строчку крупнейших экспортеров данного природного ресурса.

Атака США и Израиля на Иран

Полномасштабный военный конфликт начался 28 февраля 2026 года, когда Вооруженные силы США и Израиля атаковали объекты в крупнейших городах Ирана. Трамп обосновал это решение необходимостью обеспечения безопасности своих граждан.

Во время воздушных рейдов были поражены не только военные штабы, но и гражданская инфраструктура, включая школу в Минабе. В результате ударов погиб аятолла Али Хаменеи. В ответ Иран развернул наступательную операцию «Правдивое обещание — 4», обстреляв ракетами американские базы на Ближнем Востоке, что затронуло также ОАЭ, Бахрейн и Ирак.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что экономические последствия из-за конфликта на Ближнем Востоке могут отразиться на всем мире. Например, эксперты уже предрекают поднятие цен на нефть. Стоимость «черного золота», по прогнозам, может превысить 100 долларов за баррель.

Атака США и Израиля на Иран: хронология нового витка эскалации на Ближнем Востоке

