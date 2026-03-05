Надавила на парня: первая ракетка мира Арина Соболенко объявила о помолвке

|
Андрей Черненко
Андрей Черненко 26 0

Теннисистка получила предложение от 36-летнего бразильского гонщика.

Фото: JOEL CARRETT/ТАСС

Первая ракетка мира Арина Соболенко объявила о помолвке. Теннисистка, которая сейчас находится в американском Индиан-Уэллсе на турнире WTA-1000, получила предложение от 36-летнего жениха, бразильского гонщика и бизнесмена греческого происхождения Георгиоса Фрагнулиса.

Фрагнулис устроил романтическую обстановку: украсил место встречи свечами и цветами. Он встал на колено и протянул Соболенко кольцо. От радости теннисистка закрыла лицо руками, затем они обнялись и поцеловались. В личном блоге Соболенко написала: «Ты и я. Навсегда. 3.3.2026».

Соболенко призналась, что это стало для нее сюрпризом.

«Я не ожидала, что это произойдет сегодня», — сказала она, показав кольцо на безымянном пальце.

В январе 2026 года Соболенко намекнула Фрагнулису на желание выйти за него замуж после победы на турнире WTA 500 в Брисбене.

«Спасибо команде за то, что терпите меня. Вы лучшие люди в мире хотя бы из-за того, что все еще находите способы меня терпеть. Спасибо, ребята, люблю вас. Спасибо моему парню, надеюсь, что скоро смогу называть тебя как-нибудь по-другому (смеется). Я просто давление на тебя немного повысила, хорошо? Спасибо всем большое», — заявляла Соболенко на корте после церемонии награждения.

