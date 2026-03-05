В России появились две отрасли со средней зарплатой выше 400 тысяч рублей

РИА Нововсти: Нефтяники и страховщики зарабатывают в среднем 411 тысяч в месяц

Средняя зарплата в сферах финансов и добычи нефти и газа в России по итогам декабря 2025 года превысила 400 тысяч рублей. Об этом сообщают журналисты РИА Новости со ссылкой на изученные статистические данные.

Исходя из этих данных, специалисты в сфере добычи нефти и природного газа в последний месяц прошлого года зарабатывали в среднем 411 тысяч рублей, а работники в отрасли финансов и страхования получали 458 тысяч.

Еще одна прибыльная область — воздушный и космический транспорт. В том же декабре 2025-го сотрудники соответствующих компаний получали а среднем 348 тысяч рублей. Профессионалы из международных организаций зарабатывали 334 тысячи.

Прежде сообщалось что в ноябре прошлого года средняя зарплата в 15 регионах России превысила 100 тысяч рублей. В 2024-м этот порог смогли перешагнуть только 12 регионов. Самыми богатыми жителями страны стали представители Магаданской области — 244 тысячи, Чукотки — 212 тысяч, Москвы — 171,3 тысячи, Ямало-Ненецкого автономного округа — 158 тысяч, а также Якутии — 139,6 тысячи рублей.

Среднемесячная начисленная зарплата в организации рассчитывается до вычета налогов и с учетом премий по следующей схеме: сумма всех доходов сотрудников компании делится на их количество. Формула объединяет весь персонал — от рядовых работников до получающих сверхвысокие оклады.

