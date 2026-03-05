Подросток спас себя и отца от жестокой расправы на почве ревности

В Иркутской области двое местных жителей предстанут перед судом по обвинению в покушении на убийство мужчины и его несовершеннолетнего сына. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России.

Инцидент произошел в городе Железногорск-Илимский, где один из фигурантов дела решил свести счеты со знакомым на почве ревности. Для реализации преступного замысла он привлек своего приятеля, после чего сообщники спланировали нападение на жертву. Согласно материалам следствия, нападение было совершено в начале мая 2025 года на автомобильной парковке возле жилого дома, куда потерпевший приехал вместе со своим сыном-школьником.

Злоумышленники атаковали мужчину прямо в транспортном средстве: пока один из нападавших крепко удерживал жертву на переднем сиденье, второй начал душить его, используя строительные стяжки. Все это происходило на глазах у ребенка, который находился в салоне автомобиля и также подвергался смертельной опасности.

Несмотря на серьезное физическое превосходство взрослых мужчин и высказываемые ими угрозы, школьник проявил мужество и сумел вырваться из машины. Оказавшись на улице, мальчик стал звать на помощь прохожих, что спугнуло преступников. Опасаясь задержания на месте происшествия, нападавшие скрылись, так и не завершив задуманное убийство. Вскоре подозреваемые были выслежены и задержаны сотрудниками полиции. В настоящий момент расследование завершено, и материалы уголовного дела переданы в судебные органы для вынесения приговора.

