Путин поручил ограничить езду на электровелосипедах по тротуарам

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Проблема передвижения на скоростных средствах индивидуальной мобильности в пешеходных локациях неоднократно поднималась общественниками.

Можно ли курьерам ездить по тротуарам на электровелосипеде

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Введение ограничений на использование электровелосипедов при движении по пешеходным зонам и тротуарам будет рассмотрена в России до 1 июля 2026 года. Об этом говорится в перечне по итогам заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека.

Президент России Владимир Путин поставил задачу проработать вопросы совершенствования правового регулирования для средств индивидуальной мобильности (СИМ), включая технику с электрическим двигателем. Особое внимание планируется уделить тем случаям, когда подобные транспортные средства эксплуатируются в рамках предпринимательской деятельности, например, курьерскими службами.

Подготовкой предложений займутся специалисты Министерства транспорта под руководством Андрея Никитина совместно с Министерством внутренних дел, возглавляемым Владимиром Колокольцевым.

В процессе разработки новых правил также примут участие эксперты из Общественной палаты, Совета по правам человека и профильных комиссий Госсовета. В документе подчеркивается необходимость анализа правовых отношений, возникающих при использовании таких устройств, с целью повышения безопасности.

Ответственные лица должны представить соответствующий доклад по итогам анализа вопроса о запрете или ограничении присутствия электрического транспорта на тротуарах в установленный срок.

Данное распоряжение было сформировано по результатам встречи президента с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека, которая состоялась в декабре 2025 года.

Ранее законодатели и представители регионов уже высказывали инициативы по ужесточению контроля за пользователями СИМ, в частности, в Санкт-Петербурге. Они предлагали ограничить работу велокурьеров на электрической тяге, чтобы снизить количество инцидентов и травматизма.

