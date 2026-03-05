«С учетом современной практики»: в России утвердили новый ГОСТ на творог

Росстандарт принял новый ГОСТ на творог

Росстандарт принял новый Государственный стандарт (ГОСТ) на творог. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на ведомство.

«Новая редакция стандарта сохраняет традиционный объект стандартизации — классический творог как кисломолочный продукт — и одновременно уточняет ряд показателей с учетом современной практики», — отметили в Росстандарте.

В ведомстве также уточнили, что изменения в ГОСТе были приняты ради повышения прозрачности и устранения возможных правовых недоразумений.

Новый стандарт расширяет перечень сырья, из которого можно изготовить творог. К классическому списку добавили коровье пастеризованное и сгущенное молоко. Также были изменены нормы содержания белка в этом продукте с 14%, 16% и 18% на 14%, 15% и 17%.

Был добавлен и минимальный порог кислотности — 150 градусов Тернера. До этого существовал лишь верхний предел по этому показателю — 210-240 градусов. Данная мера направлена на устранение фальсификации творога.

А вот точнее регламентировать консистенцию продукта поможет повышение нормы влажности с 60% до 65%.

В ведомстве уточнили, что данный ГОСТ носит рекомендательный характер и является лишь ориентиром. В силу изменения вступят 1 января 2027 года.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что новый ГОСТ на белый хлеб из пшеничной муки вступит в силу в России с 1 апреля. Данные изменения соответствуют международным стандартом и заменяет советский ГОСТ 1986 года.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.