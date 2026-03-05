Заключенный в Краснодарском крае склонял сокамерников к госизмене

Федеральная служба безопасности (ФСБ) и Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) выявили в Краснодарском крае заключенного, склоняющего сокамерников к госизмене. Об этом ТАСС сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«В пенитенциарном учреждении Краснодарского края выявлена и пресечена противоправная деятельность гражданина России 1958 года рождения, отбывающего наказание в одном из исправительных учреждений региона, предпринявшего попытки склонения других заключенных к государственной измене», — проинформировали в ведомстве.

Уточняется, что заключенный уже отбывал наказание за попытку террористической деятельности для проукраинских радикальных формирований.

Находясь в исправительном учреждении, он стал склонять сокамерников к заключению контракта с Минобороны и отбыть в зону действий спецоперации. Там завербованные им должны были убить какого-нибудь высокопоставленного российского военнослужащего. Затем перейти на сторону противника и вступить в запрещенную в России украинскую террористическую организацию.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Содействие террористической деятельности» и «Приготовление к подстрекательству к государственной измене».

За совершение подобных преступление суд может назначить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Бахчисарайском районе Республики Крым сотрудники ФСБ задержали местного жителя, который занимался шпионажем в интересах военной разведки Украины. Задержанный целенаправленно собирал и отправлял кураторам координаты мест, где временно располагались российские военнослужащие.

