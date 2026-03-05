Набиуллина: ЦБ сохранил жесткую позицию в вопросе требований к капиталу банков

Центральный банк сохраняет жесткую позицию в вопросе ужесточения требований к капиталу системно значимых банков, так как те укладываются в график. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на ежегодной встрече с кредитными организациями.

«Ориентировочно это будет происходить с 2028 года. Я знаю, что многие банки хотели бы отложить это решение на более поздний срок, до 2030 года… Но мы убеждены, что введение дифференцированных надбавок необходимо для предотвращения системных рисков крупнейших игроков», — подчеркнула Набиуллина.

При этом глава ЦБ отметила, что банки успешно справляются с укреплением капитальной базы. В 2025 году достаточность капитала впервые с 2022 года выросла, достигнув 13,2%, а запас до нормативов составляет порядка девять триллионов рублей. Это создает подушку безопасности на случай стресса.

Регулятор планирует вводить новые надбавки поэтапно, аналогично действующему графику. Процесс обсуждения деталей с банковским сообществом начнется уже в 2026 году, чтобы учесть все нюансы и не допустить кредитного сжатия.

