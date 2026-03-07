«Я ощущаю радость»: как Гоша Куценко поздравляет дочерей с 8 Марта

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 37 0

У артиста три наследницы — Полина, Евгения и Светлана.

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Гоша Куценко любит устраивать сюрпризы своим дочерям на 8 Марта

Заслуженный артист России Гоша Куценко любит устраивать сюрпризы своим дочерям на 8 Марта. Об этом артист рассказал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премьере фильма «Тюльпаны», дистрибьютором которого выступает компания «НМГ Кинопрокат», входящая в холдинг Национальная Медиа Группа.

«Я ощущаю радость. Значит, я не зря работал, если у меня есть деньги и я их трачу на цветы 8 Марта. Значит, я мужчина», — сказал Куценко.

Актер рассказал, что в ночь перед праздником покупает цветы для своих наследниц и украшает дом, тем самым создавая для них атмосферу волшебства.

«Я беру девчонок, и мы едем в торговый центр, и они уже там разгоняются. <…> Поток желаний. Конечно, они хотят мобильные телефоны, но я пока их берегу еще. Им восемь и 11, пока сопротивляюсь. Ну а так пока куклы, а там посмотрим», — поделился Куценко.

У артиста три дочери. Первая Полина появилась на свет, когда Куценко был в отношениях с актрисой Марией Порошиной. Еще две наследницы, Евгения и Светлана, родились в браке с моделью Ириной Скриниченко.

Ранее сообщалось о том, как собрать красивый и недорогой букет на 8 марта. Ошибочно думать, что роскошный букет — это множество дорогих цветов. На самом деле красота заключается в гармонии и композиции. Например: несколько тюльпанов, альстромерия для пышности и веточка эвкалипта для фактуры. Даже при ограниченном бюджете такой букет будет смотреться дорого и элегантно.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+1° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.15
0.96 91.84
1.05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

8:00
«Семью надо делать, Лариса!»: История любви Миронова и Голубкиной
7:40
«Я ощущаю радость»: как Гоша Куценко поздравляет дочерей с 8 Марта
7:20
Секреты подсознания кумиров: психотерапевт изучил душу Мэрилин Монро
7:00
«Очень переживаю»: Куценко о воспитании дочек, ТikТоk и свиданиях с зумерами
6:35
Вторая Камчатка? Почему в Сочи участились землетрясения
6:15
«Низкий поклон»: Рудова назвала имя мужчины, которым восхищается весь мир

Сейчас читают

До пяти миллионов: За клевету в домовых чатах могут наказать рублем
Россия впервые с 2014 года вышла под флагом страны на открытие Паралимпиады
Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 7 марта 2026 года
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Какие недорогие цветы подарить девушке к 8 Марта — видео
⚡Сбили ракету в Турции: что с рейсами, опасно ли отдыхать
⚡Отдых в Египте и Турции: что с рейсами, опасно ли — новости
Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить