«Все индивидуально»: Чепурченко о том, кто в доме главный

Мурад Устаров
Он подчеркнул, что выступает не за равноправие, а считает, что в каждой семье решается по-своему.

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Актер Чепурченко о том, кто в доме главный: все очень индивидуально

В семьях может быть главным каждый, но все индивидуально. Об этом заявил корреспонденту 5-tv.ru российский актер Владислав Чепурченко на премьере фильма «Тюльпаны», дистрибьютором которого выступает компания «НМГ Кинопрокат», входящая в холдинг Национальная Медиа Группа.

«Я думаю, что все очень индивидуально. И в одной семье важный он, в другой — она, в третьей никто, в четвертой — теща, в пятой — дети… Я не сказал, что за равноправие. Я сказал, что все индивидуально», - сказал он.

По словам артиста, несмотря на огромное количество произведений о любви – книг, фильмов, песен, - окончательного ответа на вопрос «как правильно» нет.

Комедия «Тюльпаны» вышла в российский прокат 5 марта. Дистрибьютором выступает компания «НМГ Кинопрокат», входящая в холдинг Национальная Медиа Группа.

Фильм объединяет пять историй, каждая из которых посвящена празднованию Международного женского дня. Герои картины сталкиваются с ситуациями, меняющими их жизнь. Действие фильма охватывают несколько городов страны: Калининград, Санкт-Петербург, Новороссийск, Екатеринбург, Красноярск.

