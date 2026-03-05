Осознанность или экономия? Что стоит за трендом на «голый» маникюр

Глава АПИК Садыкова: тренд на маникюр без покрытия связан с экономией

Тренд на «голый» маникюр связан с экономией денег. Об этом в беседе с агентством URA.RU рассказала президент Ассоциации предприятий и профессионалов индустрии красоты Ляля Садыкова.

«Такая тенденция есть. Это связано с псевдо-экотрендом на натурально выглядящие ногти. На самом деле это скорее экономия: клиент оправдывает снижение затрат тем, что он в тренде», — пояснила эксперт.

По словам Садыковой, клиенты, заработок которых не уменьшился, продолжают регулярно делать маникюр с покрытием гель-лаком.

«Если говорить о сезонных изменениях спроса, то в первые дни марта мы чувствуем оживление рынка после затишья. Зимние месяцы были сложными для всех. Сейчас весна и приближение 8 Марта внесли свои коррективы, и спрос на маникюр вырос», — отметила Садыкова.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России утвердили ГОСТ для маникюра и педикюра. Документ начнет действовать в России с 30 апреля 2026 года. Стандарт вводит общие требования к технологическим процессам в индустрии маникюра и педикюра и описывает этапы выполнения таких процедур. В документе закреплены типовые карты услуг — от маникюра и педикюра до ухода за кожей рук и ног, укрепления и моделирования ногтей, декоративного покрытия и снятия искусственных материалов.

