Орбан пригрозил силой заставить Украину возобновить поставки по «Дружбе»

Орбан: Венгрия силой заставит Украину возобновить поставки нефти по «Дружбе»

Венгрия не намерена договариваться с Украиной о возобновлении транзита российской нефти, а добьется этого силой. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан, выступая на заседании Торгово-промышленной палаты Венгрии.

«У нас есть политические и финансовые средства, и с их помощью мы будем оказывать на украинцев безоговорочное давление, чтобы они как можно скорее возобновили работу нефтепровода „Дружба“. Хочу ясно дать понять, что тут мы победим, и победим силой», — подчеркнул Орбан, его слова цитирует Népszava.

По его словам, Будапешт не будет заключать никаких сделок, пактов или компромиссов.

«Венгрия прорвет нефтяную блокаду и заставит украинцев возобновить поставки. Не путем сделки, не путем соглашения, не путем компромисса, а силой», — резюмировал глава венгерского правительства.

Ситуация обострилась после того, как Украина в конце января прекратила транзит нефти в Венгрию и Словакию, сославшись на повреждение трубопровода в результате российского удара. Будапешт и Братислава сочли эту причину политической уловкой.

Венгрия создала комиссию для проверки состояния трубы, но Киев отказывается пускать экспертов.

В ответ на блокаду Венгрия заблокировала решения ЕС в пользу Украины, включая 20-й пакет санкций против России. Орбан также направил письмо главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с требованием принудить Украину выполнить обязательства.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что после телефонного разговора с Орбаном российский лидер Владимир Путин отметил явную позицию руководства Венгрии в поддержку мирного урегулирования ситуации на Украине.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.