«Сочетаете храбрость и нежность»: Путин поздравил россиянок с 8 марта

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Президент обратился к женщинам с теплыми словами, отметив их вклад в семью, работу и защиту Родины.

Фото, видео: © РИА Новости/Пелагия Тихонова; 5-tv.ru

Владимир Путин поздравил россиянок с 8 марта

Президент России Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днем, пожелав им счастья, здоровья и производственных успехов. Традиционное обращение главы государства прозвучало в преддверии праздника, передает пресс-служба Кремля.

Особое отношение к женщинам

Президент подчеркнул, что в России традиционно сложилось особое, теплое и искреннее отношение к этому дню.

Мужчины спешат сказать своим мамам, женам, бабушкам, дочерям, сестрам, подругам и коллегам, как сильно они ими дорожат и как ценят все, что женщины делают дома и на работе, отметил он.

«Вы действительно успеваете все: окружаете заботой детей и добиваетесь потрясающих успехов в самых разных сферах деятельности, сочетаете в себе силу и хрупкость, храбрость и нежность, неизменно покоряете своей красотой и очарованием. И конечно, вдохновляете мужчин на прекрасные поступки, на стремление достичь большего, стать лучше, быть настоящими защитниками своей семьи, дома, своей Родины», — отметил Путин.

Материнство и поддержка семей

Особые слова президент посвятил материнству, назвав его «главным чудом», которое подвластно женщинам.

Он подчеркнул, что быть матерью — огромное счастье и одновременно непростой труд.

«Мы это прекрасно понимаем и обязательно продолжим делать все для того, чтобы мамы, семьи с детьми, особенно многодетные, чувствовали нужную им поддержку, видели, что их интересы всегда в центре внимания государства», — заверил глава государства.

Женщинам на передовой

Отдельно Путин обратился к женщинам — участницам специальной военной операции, которые находятся на разных участках фронта: во фронтовых госпиталях и на передовой, с честью выполняя боевые задачи.

Теплые слова прозвучали и в адрес женщин, чьи близкие — мужья, отцы, братья, любимые — сейчас защищают будущее страны.

По словам президента, их душевное участие, забота, любовь и верность придают сил бойцам, укрепляют их дух и веру в победу.

Завершая обращение, президент пожелал женщинам успехов, здоровья, благополучия и счастья вместе с теми, кто им дорог.

