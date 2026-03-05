Политолог Скрипка: вопрос Гренландии останется в фокусе европейской политики

Вопрос Гренландии останется в фокусе европейской политики. Об этом заявил политолог Иван Скрипка в интервью 5-tv.ru. По его словам, тема сохраняет актуальность в странах Северной Европы, несмотря на другие международные кризисы, в частности в Иране и на Украине.

Скрипка отметил, что эксперты и политики в этих странах подчеркивают важность региона и необходимость оказывать поддержку одновременно и Гренландии, и Украине. Он указал, что ранее совместная позиция европейских стран, направленная на поддержку Дании и суверенитета Гренландии, ограничила возможные шаги администрации президента США Дональда Трампа.

Политолог добавил, что после затишья вопрос Гренландии вновь возвращается на международный уровень.

«Скорее всего, действительно, она не сойдет на нет, но станет менее горячей в ближайшее время; тем не менее я бы не исключал возвращения этой темы в авангард мировой политики», — подчеркнул Скрипка.

Он также обратил внимание на активизацию действий Дании и Гренландии в направлении защиты суверенитета и расширения автономии региона. По словам эксперта, обсуждаются вопросы возможного изменения статуса Гренландии, в том числе в контексте отношений с Данией и участия региона в Европейском союзе.

Кроме того, Скрипка отметил инициативы Исландии, где в феврале было объявлено о планах проведения референдума о вступлении страны в ЕС. По его оценке, эти процессы связаны с желанием укрепить международные партнерские соглашения и снизить потенциальные угрозы внешнего влияния, аналогичные тем, которые затрагивают Гренландию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Кремле подчеркнули стратегическую значимость Гренландии для обеспечения стабильности и безопасности. Вооруженные силы России будут внимательно отслеживать планы США в отношении острова, включая развитие проекта системы противоракетной обороны «Золотой купол», элементы которой Вашингтон намерен разместить на территории Гренландии.

