Любовь Успенская назвала покойную няню дочери достойным человеком

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 22 0

Ранее представители артистки сообщили, что Вера Корсакова умерла. Она была первой наставницей Татьяны Плаксиной и домработницей певицы.

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Первая няня дочери Любови Успенской Вера Корсакова проводила большое количество времени с наследницей артистки и многому ее научила. Об этом артистка, приехавшая проводить Корсакову в последний путь, рассказала в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.

«Она была первой няней у Тани (Татьяна Плаксина — дочь певицы), когда мы переехали в Москву. Ее дочка мне ее посоветовала, она жила в Чикаго, Юля, и она мне посоветовала, потому что я никого не знала <…> Оказалась очень достойным человеком. Она очень многое Танечке дала в смысле образования <…> Она много ей читала, Таня много с ней общалась», — рассказала Успенская.

Также певица призналась, что ей тяжело приходить на панихиды, поскольку чувствует себя на них некомфортно. Однако она не могла не приехать попрощаться с Верой Корсаковой, которая многие годы была частью ее семьи и продолжала поддерживать общение с Успенской даже после того, как перестала быть няней Татьяны Плаксиной.

Ранее Успеснкая рассказала корресплонденту 5-tv.ru, что Вера Корсакова сыграла роль мамы артистки в клипе на песню «Пропадаю я».

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+1° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.19
0.39 90.79
0.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:30
«Ничего не хотел менять»: Гуменник рассказал о разочаровании на Олимпиаде
20:22
Политолог Скрипка: вопрос Гренландии останется в фокусе европейской политики
20:21
Случайная любовь и внезапная смерть: почему умерла жена Аморалова из «Отпетых мошенников»
20:13
Путин поручил разработать меры по сохранению репродуктивного здоровья бойцов СВО
20:10
Любовь Успенская назвала покойную няню дочери достойным человеком
20:07
Трамп представил инициативу «Закон о спасении Америки»

Сейчас читают

Умерла жена солиста группы «Отпетые мошенники» Сергея Аморалова
«Сочетаете храбрость и нежность»: Путин поздравил россиянок с 8 марта
Ракета сбита над Турцией: опасно ли россиянам ехать на отдых и стоит ли сдавать билеты
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

⚡Сбили ракету в Турции: что с рейсами, опасно ли отдыхать
⚡Отдых в Египте и Турции: что с рейсами, опасно ли — новости
Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото