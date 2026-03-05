Суд отправил экс-замминистра обороны Руслана Цаликова под домашний арест

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 44 0

Его задержали в рамках расследования уголовного дела о создании преступного сообщества.

Суд отправил Руслана Цаликова под домашний арест

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

Басманный районный суд Москвы отправил под домашний арест бывшего первого заместителя министра обороны Руслана Цаликова. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

В Telegram-канале ведомства сказано, что судья удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста на срок один месяц 29 суток в отношении Руслана Цаликова.

Ранее днем сообщалось, что экс-замминистра обороны задержали по делу о создании преступного сообщества с использованием служебного положения. Ему вменили больше 15 преступных эпизодов, включая коррупционные.

Как рассказывал 5-tv.ru, Цаликов с 2017 по 2024 годы создал преступное сообщество, участники которого, как утверждается, похищали бюджетные средства. Руслана Цаликова освободили от должности замглавы оборонного ведомства в июне 2024 года.

