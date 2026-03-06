В США легкомоторный самолет рухнул на жилые дома

В штате Аризона легкомоторный самолет Piper PA-28 упал на жилые дома. Об этом сообщили местные власти.

Самолет совершил «жесткую посадку» на заднем дворе одного из частных участков. Причем, удар был такой силы, что обломки воздушного судна разлетелись по всему району. Так, части его двигателя упали в бассейн.

В результате инцидента пострадали три человека. Двое находились в салоне самолета в момент крушения, а еще один мужчина отдыхал у себя дома, когда в его жилище врезались обломки Piper PA-28. Пострадавших оперативно доставили в ближайшую больницу.

О том, что стало причиной падения самолета, пока неизвестно. Предварительно, это могла быть техническая неисправность. По данным местных СМИ, Piper PA-28 совершал учебно-тренировочный полет под управлением инструктора и студента-пилота. Судно должно было приземлиться в аэропорту Дир-Вэлли, но у него якобы внезапно отказали системы. Авиавласти ведут расследование.

Ранее сообщалось, что самолет F-16 рухнул на загруженную трассу в Турции. Это произошло сразу после вылета с одной из главных военно-воздушных баз страны. В результате погиб пилот. Причины этого ЧП пока также не установлены.

