Россия помогла Центрально-Африканской Республике (ЦАР) подавить мятеж в стране. Об этом в интервью ТАСС заявил президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера.

По его словам, РФ с 2020-го поддерживала ЦАР в самые трудные для нее времена. В тот год произошел мятеж Коалиции патриотов за перемены. Их главной целью было помешать людям прийти на избирательные участки, подчеркнул Туадера.

Однако, как добавил президент ЦАР, в конечном счете все закончилось благополучно.

«При поддержке российских инструкторов наши силы обороны и безопасности смогли сорвать эту попытку и укрепить безопасность», — сказал Туадера.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о том, что Россия и Центрально-Африканская Республика создадут межправительственную комиссию по торгово-экономическим связям. Накануне российский лидер провел встречу с президентом ЦАР. Они обсудили важные вопросы, касающиеся развития отношений двух государств.

