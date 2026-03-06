Туадера: Россия помогла ЦАР предотвратить госпереворот
Президент ЦАР поблагодарил РФ за помощь в трудные времена.
Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев
Россия помогла Центрально-Африканской Республике (ЦАР) подавить мятеж в стране. Об этом в интервью ТАСС заявил президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера.
По его словам, РФ с 2020-го поддерживала ЦАР в самые трудные для нее времена. В тот год произошел мятеж Коалиции патриотов за перемены. Их главной целью было помешать людям прийти на избирательные участки, подчеркнул Туадера.
Однако, как добавил президент ЦАР, в конечном счете все закончилось благополучно.
«При поддержке российских инструкторов наши силы обороны и безопасности смогли сорвать эту попытку и укрепить безопасность», — сказал Туадера.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил о том, что Россия и Центрально-Африканская Республика создадут межправительственную комиссию по торгово-экономическим связям. Накануне российский лидер провел встречу с президентом ЦАР. Они обсудили важные вопросы, касающиеся развития отношений двух государств.
