Туадера: Россия помогла ЦАР предотвратить госпереворот

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 36 0

Президент ЦАР поблагодарил РФ за помощь в трудные времена.

Туадера: Россия помогла ЦАР предотвратить госпереворот

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Россия помогла Центрально-Африканской Республике (ЦАР) подавить мятеж в стране. Об этом в интервью ТАСС заявил президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера.

По его словам, РФ с 2020-го поддерживала ЦАР в самые трудные для нее времена. В тот год произошел мятеж Коалиции патриотов за перемены. Их главной целью было помешать людям прийти на избирательные участки, подчеркнул Туадера.

Однако, как добавил президент ЦАР, в конечном счете все закончилось благополучно.

«При поддержке российских инструкторов наши силы обороны и безопасности смогли сорвать эту попытку и укрепить безопасность», — сказал Туадера.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о том, что Россия и Центрально-Африканская Республика создадут межправительственную комиссию по торгово-экономическим связям. Накануне российский лидер провел встречу с президентом ЦАР. Они обсудили важные вопросы, касающиеся развития отношений двух государств.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+1° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.19
0.39 90.79
0.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 марта, для всех знаков зодиака
5:45
В России вновь хотят ограничить цены на такси во время непогоды
5:14
«Это выглядело безумием»: Чепурченко о самом сумасшедшем поступке ради женщины
5:00
От массовки в кино до любимца публики: тернистый путь Сергея Бурунова
5:00
Трудности в начале — не приговор: китайский гороскоп на неделю с 9 по 15 марта
4:36
Туадера: Россия помогла ЦАР предотвратить госпереворот

Сейчас читают

От массовки в кино до любимца публики: тернистый путь Сергея Бурунова
Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 6 марта 2026 года
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю со 9 по 15 марта
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

⚡Сбили ракету в Турции: что с рейсами, опасно ли отдыхать
⚡Отдых в Египте и Турции: что с рейсами, опасно ли — новости
Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото