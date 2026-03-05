Россия и ЦАР создадут межправкомиссию по торгово-экономическим связям

Сергей Добровинский
Лидеры двух стран остаются верны принципам взаимного развития дружественных двусторонних отношений.

Как развиваются отношения России и ЦАР

Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова

Россия и Центрально-Африканская Республика создадут межправительственную комиссию по торгово-экономическим связям. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Межправительственная комиссия по торгово-экономическим связям вскоре будет создана в ЦАР», — сказал Путин в ходе переговоров с президентом республики Фостеном-Арканжем Туадерой.

Российский и центральноафриканский лидеры остаются верны принципам взаимного развития дружественных двусторонних связей. Ранее Владимир Путин обсудил с коллегой из ЦАР взаимодействие в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах.

Кроме того, Путин поздравил Туадеру с уверенной победой на выборах, которые прошли в декабре, и пожелал его народу счастья и процветания.

Президент ЦАР поблагодарил Путина за поддержку в укреплении национальной безопасности республики. В африканском государстве высоко ценят военную помощь России, а также поставки зерна. Путин отмечал, что Москва готова и дальше сотрудничать с ЦАР в силовой сфере, а также оказывать гуманитарную поддержку.

Россия и ЦАР создадут межправкомиссию по торгово-экономическим связям
