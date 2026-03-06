«Я бы полетела на Марс»: Валентина Терешкова отмечает 89-летие

Эфирная новость 41 0

На орбиту Земли она попала, когда ей было всего 26.

Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова 6 марта отмечает 89-летие

Cвой день рождения сегодня отмечает первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова. Ей исполняется 89 лет.

На орбиту Земли Терешкова попала, когда ей было всего 26. С тех пор у нее появилось второе имя — позывной Чайка, с которым она отправляла сигналы на Землю.

На корабле «Восток-6» летчица провела почти трое суток, облетев планету 48 раз. Валентина Владимировна до сих пор остается единственной женщиной в мире, совершившей одиночный космический полет. В ее честь названа малая планета 16-71 — Чайка.

«Счастлива, что мне — простой советской девушке — выпала честь совершить полет в космос. Жаль, что годы уходят. Но, не задумываясь, я бы полетела на Марс», — рассказывала космонавт.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+1° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.19
0.39 90.79
0.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:20
ФАС вынесла вердикт Telegram: реклама в мессенджере признана незаконной
7:00
«Ураган» сорвал ротацию ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
6:45
Блогер с миллионной аудиторией получил 4,5 года: за что осудили Арсена Маркаряна
6:33
Трамп заявил, что есть несколько кандидатов на роль «хорошего» лидера Ирана
6:30
«Удача улыбается смелым»: как жил и умер Михаил Жванецкий
6:25
«Досадный инцидент»: Бритни Спирс задержана за нетрезвое вождение — что ждет певицу?

Сейчас читают

Измены, инсульт и поздняя любовь: трагедии в жизни Татьяны Булановой
От массовки в кино до любимца публики: тернистый путь Сергея Бурунова
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю со 9 по 15 марта
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

⚡Сбили ракету в Турции: что с рейсами, опасно ли отдыхать
⚡Отдых в Египте и Турции: что с рейсами, опасно ли — новости
Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото