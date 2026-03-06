«Подорвали собственные санкции»: Алексей Пушков о парадоксальной политике США

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 61 0

Индия увеличивает закупки российской нефти.

Алексей Пушков о парадоксальной политике США

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Пушков: США своими действиями подорвали собственные антироссийские санкции

Соединенные Штаты своими действиями подорвали собственные антироссийские санкции в нефтяной сфере. Об этом заявил член комитета Совфеда по конституционному законодательству Алексей Пушков.

Он уточнил, что Индия вновь увеличивает закупки российской нефти. Это происходит на фоне не прекращающегося вооруженного конфликта между США, Израилем и Ираном.

«Неприятный сюрприз для Вашингтона. Но именно США сделали все возможное, чтобы транзит нефти и СПГ через Ормузский пролив прекратился. И тем самым подорвали собственные нефтяные санкции против России», — написал в Telegram-канале Пушков.

Накануне глава Минфина США Скотт Бессент разрешил закупать Индии нефть у России. Он отметил, что эта 30-дневная мера не принесет существенной выгоды РФ. Белый дом был вынужден принять такое решение, чтобы снизить напряженность на мировом нефтяном рынке.

Атака США и Израиля на Иран

США 28 февраля объявили о начале масштабной военной операции против Ирана, которая проводится совместно с Израилем. В ответ на американо-израильские удары Тегеран запустил ракеты и беспилотники по военным базам Соединенных Штатов на Ближнем Востоке, в том числе в Бахрейне, Кувейте и ОАЭ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что на танкере у берегов Кувейта произошел взрыв. После чего началась утечка нефти и судно стало набирать воду. Обстоятельства произошедшего и причины взрыва уточняются.

Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 6 марта 2026 года

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+1° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.19
0.39 90.79
0.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:20
ФАС вынесла вердикт Telegram: реклама в мессенджере признана незаконной
7:00
«Ураган» сорвал ротацию ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
6:45
Блогер с миллионной аудиторией получил 4,5 года: за что осудили Арсена Маркаряна
6:33
Трамп заявил, что есть несколько кандидатов на роль «хорошего» лидера Ирана
6:30
«Удача улыбается смелым»: как жил и умер Михаил Жванецкий
6:25
«Досадный инцидент»: Бритни Спирс задержана за нетрезвое вождение — что ждет певицу?

Сейчас читают

Измены, инсульт и поздняя любовь: трагедии в жизни Татьяны Булановой
От массовки в кино до любимца публики: тернистый путь Сергея Бурунова
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю со 9 по 15 марта
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

⚡Сбили ракету в Турции: что с рейсами, опасно ли отдыхать
⚡Отдых в Египте и Турции: что с рейсами, опасно ли — новости
Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото