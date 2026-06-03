Зеленский в панике: Украина больше не находится в фокусе внимания США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после обострения ситуации вокруг Ирана украинская повестка отошла для США на второй план. Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте в Киеве.

По словам Зеленского, американская группа переговорщиков, которая должна была прибыть в Киев для продолжения консультаций по возможному мирному урегулированию, до сих пор не приехала.

«На мой взгляд, Иран — это вопрос номер один для США, а затем идет вопрос об Украине. К сожалению, мы находимся в очереди этих вопросов», — объяснил Зеленский.

Украинский лидер подчеркнул, что именно Соединенные Штаты располагают наибольшими возможностями для влияния на процесс прекращения боевых действий. При этом, если они все же выйдут из переговоров, Зеленский готов и сам вести переговоры с Москвой.

«Как я и говорил, для нас все равно номер один — это закончить войну. И здесь нет альтернативы», — уверяет он.

По мнению Зеленского, завершение конфликта остается главным приоритетом для украинских властей независимо от того, какую роль в дальнейших переговорах будут играть США.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.