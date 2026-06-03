Зеленский в панике: Украина больше не находится в фокусе внимания США

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 63 0

Глава киевского режима заявил, что готов вести переговоры с Москвой и без американской поддержки.

Украина больше не находится в фокусе внимания США

Фото: Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после обострения ситуации вокруг Ирана украинская повестка отошла для США на второй план. Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте в Киеве. 

По словам Зеленского, американская группа переговорщиков, которая должна была прибыть в Киев для продолжения консультаций по возможному мирному урегулированию, до сих пор не приехала.

«На мой взгляд, Иран — это вопрос номер один для США, а затем идет вопрос об Украине. К сожалению, мы находимся в очереди этих вопросов», — объяснил Зеленский.

Украинский лидер подчеркнул, что именно Соединенные Штаты располагают наибольшими возможностями для влияния на процесс прекращения боевых действий. При этом, если они все же выйдут из переговоров, Зеленский готов и сам вести переговоры с Москвой.

«Как я и говорил, для нас все равно номер один — это закончить войну. И здесь нет альтернативы», — уверяет он.

По мнению Зеленского, завершение конфликта остается главным приоритетом для украинских властей независимо от того, какую роль в дальнейших переговорах будут играть США.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
73.34
0.78 85.12
0.51
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:30
«Сдай русский всему миру назло»: SHAMAN обратился к выпускникам
20:30
Демон у кровати? Почему при сонном параличе человек видит кошмары наяву
20:02
Молодильные яблоки «Росатома»: как ядерная медицина продлит россиянам жизнь
20:01
«Бурановские бабушки» станцевали с роботами на ПМЭФ-2026
20:01
Бельский сообщил об инициативах Петербурга для увеличения рождаемости на ПМЭФ
20:00
Любовница мужа пришла на его похороны с их ребенком: как пережить предательство супруга

Сейчас читают

Турция взбодрилась на фоне охлаждения отношений Армении с Россией
Роботы вышли к гостям ПМЭФ-2026
«Будем тусить»: «Бурановские бабушки» исполнили песню «Юность моя» перед ПМЭФ-2026
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео