Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 6 марта 2026 года

В конце февраля 2026 года Израиль объявил о нанесении превентивного удара по Ирану. В тот же день к атаке присоединились и США. Долго назревавший конфликт между двумя государствами обострился до уровня масштабных военных действий, сопровождающихся жертвами и разрушениями.

Напряженность на Ближнем Востоке растет с каждым часом. Израиль вступил во вторую фазу конфликта, начав удары по подземным бункрам, где хранятся иранские баллистические ракеты. Иран обещает ответить на атаку школы в Минабе, унесшую жизни детей.

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении участвовать в выборе нового лидера Ирана, как он это сделал в случае с Венесуэлой.

Главные новости о войне на Ближнем Востоке на 6 марта — в материале 5-tv.ru.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

Палата представителей США отклонила законопроект, запрещающий нанесение новых ударов по Ирану без одобрения Конгресса, пишет Bloomberg.

Такое решение поддержало большинство — 219 голосов, против были 212. Результат дает возможность Трампу продолжать конфликт с «неопределенными издержками, последствиями и экономическими эффектами».

Куба для США — это «вопрос времени», Соединенные Штаты сначала планируют «закончить с Ираном». Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп.

Трамп обрушился с критикой на известного американского журналиста Такера Карлсона из-за его несогласия с военной операцией Вашингтона против Ирана.

Во время интервью телеканалу ABC американский лидер обвинил Карлсона в непонимании принципа «Сделаем Америку снова великой» из-за его резкой критики действий США в Иране.

«Такер потерял ориентиры… Я знал это уже давно, он не с нами, он не MAGA. Суть MAGA в том, чтобы спасти страну и снова сделать ее великой. Это политика „Америка прежде всего“, а Такер не соответствует ни одному из этих критериев. Ему просто не хватает ума, чтобы это осознать», — передает слова Трампа телеканал.

Соединенные Штаты более настроены на продолжение боевых действий, а не на переговоры, заявил президент США Дональд Трамп.

Кроме того, США потопили 24 иранских корабля за три дня, утверждает Трамп. Он также заявил, что США якобы уничтожили все самолеты Ирана.

Ирану потребуется на восстановление около 10 лет после ударов США и Израиля, заявил Трамп в интервью ABC News.

Не менее 30 человек были убиты в результате удара с воздуха по территории иранской провинции Казвин, сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

Начало трансляции.

Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 5 марта 2026 года

