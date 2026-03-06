Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 6 марта 2026 года

Андрей Черненко
Сайт 5-tv.ru рассказывает последние новости о военных действиях на Ближнем Востоке.

Война в Иране Война Израиля и Ирана

В конце февраля 2026 года Израиль объявил о нанесении превентивного удара по Ирану. В тот же день к атаке присоединились и США. Долго назревавший конфликт между двумя государствами обострился до уровня масштабных военных действий, сопровождающихся жертвами и разрушениями.

Напряженность на Ближнем Востоке растет с каждым часом. Израиль вступил во вторую фазу конфликта, начав удары по подземным бункрам, где хранятся иранские баллистические ракеты. Иран обещает ответить на атаку школы в Минабе, унесшую жизни детей.

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении участвовать в выборе нового лидера Ирана, как он это сделал в случае с Венесуэлой.

Главные новости о войне на Ближнем Востоке на 6 марта — в материале 5-tv.ru.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

00:57

Палата представителей США отклонила законопроект, запрещающий нанесение новых ударов по Ирану без одобрения Конгресса, пишет Bloomberg.

Такое решение поддержало большинство — 219 голосов, против были 212. Результат дает возможность Трампу продолжать конфликт с «неопределенными издержками, последствиями и экономическими эффектами».

00:50

Куба для США — это «вопрос времени», Соединенные Штаты сначала планируют «закончить с Ираном». Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп.

00:49

Трамп обрушился с критикой на известного американского журналиста Такера Карлсона из-за его несогласия с военной операцией Вашингтона против Ирана.

Во время интервью телеканалу ABC американский лидер обвинил Карлсона в непонимании принципа «Сделаем Америку снова великой» из-за его резкой критики действий США в Иране.

«Такер потерял ориентиры… Я знал это уже давно, он не с нами, он не MAGA. Суть MAGA в том, чтобы спасти страну и снова сделать ее великой. Это политика „Америка прежде всего“, а Такер не соответствует ни одному из этих критериев. Ему просто не хватает ума, чтобы это осознать», — передает слова Трампа телеканал.

00:44

Соединенные Штаты более настроены на продолжение боевых действий, а не на переговоры, заявил президент США Дональд Трамп.

Кроме того, США потопили 24 иранских корабля за три дня, утверждает Трамп. Он также заявил, что США якобы уничтожили все самолеты Ирана.

00:30

Ирану потребуется на восстановление около 10 лет после ударов США и Израиля, заявил Трамп в интервью ABC News.

00:17

Не менее 30 человек были убиты в результате удара с воздуха по территории иранской провинции Казвин, сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

00:00

Начало трансляции.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

