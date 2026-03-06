Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 6 марта 2026 года
Фото, видео: Reuters/Marwan Naamani; 5-tv.ru
В конце февраля 2026 года Израиль объявил о нанесении превентивного удара по Ирану. В тот же день к атаке присоединились и США. Долго назревавший конфликт между двумя государствами обострился до уровня масштабных военных действий, сопровождающихся жертвами и разрушениями.
Напряженность на Ближнем Востоке растет с каждым часом. Израиль вступил во вторую фазу конфликта, начав удары по подземным бункрам, где хранятся иранские баллистические ракеты. Иран обещает ответить на атаку школы в Минабе, унесшую жизни детей.
Президент США Дональд Трамп заявил о намерении участвовать в выборе нового лидера Ирана, как он это сделал в случае с Венесуэлой.
Главные новости о войне на Ближнем Востоке на 6 марта — в материале 5-tv.ru.
ХРОНИКА СОБЫТИЙ
00:57
Палата представителей США отклонила законопроект, запрещающий нанесение новых ударов по Ирану без одобрения Конгресса, пишет Bloomberg.
Такое решение поддержало большинство — 219 голосов, против были 212. Результат дает возможность Трампу продолжать конфликт с «неопределенными издержками, последствиями и экономическими эффектами».
00:50
Куба для США — это «вопрос времени», Соединенные Штаты сначала планируют «закончить с Ираном». Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп.
00:49
Трамп обрушился с критикой на известного американского журналиста Такера Карлсона из-за его несогласия с военной операцией Вашингтона против Ирана.
Во время интервью телеканалу ABC американский лидер обвинил Карлсона в непонимании принципа «Сделаем Америку снова великой» из-за его резкой критики действий США в Иране.
«Такер потерял ориентиры… Я знал это уже давно, он не с нами, он не MAGA. Суть MAGA в том, чтобы спасти страну и снова сделать ее великой. Это политика „Америка прежде всего“, а Такер не соответствует ни одному из этих критериев. Ему просто не хватает ума, чтобы это осознать», — передает слова Трампа телеканал.
00:44
Соединенные Штаты более настроены на продолжение боевых действий, а не на переговоры, заявил президент США Дональд Трамп.
Кроме того, США потопили 24 иранских корабля за три дня, утверждает Трамп. Он также заявил, что США якобы уничтожили все самолеты Ирана.
00:30
Ирану потребуется на восстановление около 10 лет после ударов США и Израиля, заявил Трамп в интервью ABC News.
00:17
Не менее 30 человек были убиты в результате удара с воздуха по территории иранской провинции Казвин, сообщил катарский телеканал Al Jazeera.
00:00
Начало трансляции.
Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 5 марта 2026 года
