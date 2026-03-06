Артистам в России могут запретить использовать иностранные псевдонимы

|
Андрей Черненко
Андрей Черненко 119 0

Это касается и производства мерча, продажи билетов или ведения сайтов.

Запретят ли артистам иностранные псевдонимы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Российским артистам могут запретить использовать англоязычные псевдонимы, если они не зарегистрированы в Роспатенте. Это касается и производства мерча, продажи билетов или ведения сайтов, где псевдоним выступает элементом бренда. Об этом РИА Новости сообщила генеральный директор компании «Онлайн Патент» Алина Акиншина.

С 1 марта в России действуют ограничения на использование иностранных слов на вывесках и других информационных носителях. Однако Роспотребнадзор пока не дал разъяснений, как новая норма будет применяться к артистам.

«Предметных разъяснений Роспотребнадзора о применении новой нормы к таким ситуациям пока нет. Однако по общему смыслу закона риск для артистов, использующих англоязычные псевдонимы без регистрации товарного знака, теоретически существует», — отметила Акиншина.

Примером исполнителей, которые заранее зарегистрировали свои сценические имена как товарные знаки, являются L'One, Feduk и MOT.

Прежде общественница из Екатеринбурга Екатерина Герлах попросила прокуратуру проверить российского певца Ярослава Дронова на соблюдение закона о защите русского языка. Она считает, что его псевдоним не соответствует законодательству. Адвокат Елена Пономарева в разговоре с 5-tv.ru отметила, что SHAMAN не будет привлечен к ответственности за использование английского псевдонима.

