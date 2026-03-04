Активистка пожаловалась в прокуратуру на SHAMAN: что грозит певцу

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 2 340 0

По мнению общественницы Екатерины Герлах, певец нарушает закон о борьбе с англицизмами.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Адвокат Пономарева: SHAMAN не грозит ответственность за псевдоним на латинице

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, не будет привлечен к ответственности за псевдоним на английском языке. Об этом в беседе с 5-tv.ru сообщила адвокат Елена Пономарева.

Ранее стало известно, что общественница из Екатеринбурга Екатерина Герлах обратилась в прокуратуру с требованием проверить певца на предмет нарушения закона о защите русского языка. По ее мнению, псевдоним артиста не соответствует действующему законодательству.

«Мы все, граждане Российской Федерации, должны использовать все-таки кириллицу для того, чтобы себя каким-то образом обозначать. Поэтому здесь вопрос правоприменения», — пояснила Елена Пономарева.

По словам эксперта, если псевдоним официально зарегистрирован, то это не является нарушением. Адвокат считает, что обращение в прокуратуру — это скорее попытка активистки привлечь к себе внимание.

«Это некий такой национальный момент, на который сейчас очень остро обращается внимание. Но я бы не стала, допустим, вот так вот сильно акцентировать. <…> Использует он этот псевдоним, он у него зарегистрирован, он имеет на то право», — отметила адвокат.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что SHAMAN объяснил, зачем облизал лед Байкала. Певец подчеркнул, что его решение попробовать замерзшую воду на вкус не имело никаких скрытых подтекстов и не нарушало действующее законодательство страны. По словам музыканта, он впервые посетил этот регион и оказался под глубоким впечатлением от масштаба и природной красоты водоема.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

-1° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.61
0.44 90.31
-0.42
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:58
Росавиация рекомендовала приостановить продажу билетов на Ближний Восток
19:46
«Не паникеры»: младший сын певицы Валерии с семьей не собирается покидать Дубай
19:46
Путин назвал помощь россиянам на Ближнем Востоке задача правительства
19:42
Путин освободил двух пленных венгров, насильно призванных в ВСУ
19:41
Путин предложил помогать детям с выбором профессии с самого раннего возраста
19:36
Посол в Тель-Авиве Анатолий Викторов: россиян в числе пострадавших в Израиле нет

Сейчас читают

В Киеве осквернили мост Патона — нардеп посвятил этому стихи
Министр войны США заявил о скором конце Ирана
«Меня выгнал Крыжовников»: Медалин о начале карьеры
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео