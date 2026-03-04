Активистка пожаловалась в прокуратуру на SHAMAN: что грозит певцу

Адвокат Пономарева: SHAMAN не грозит ответственность за псевдоним на латинице

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, не будет привлечен к ответственности за псевдоним на английском языке. Об этом в беседе с 5-tv.ru сообщила адвокат Елена Пономарева.

Ранее стало известно, что общественница из Екатеринбурга Екатерина Герлах обратилась в прокуратуру с требованием проверить певца на предмет нарушения закона о защите русского языка. По ее мнению, псевдоним артиста не соответствует действующему законодательству.

«Мы все, граждане Российской Федерации, должны использовать все-таки кириллицу для того, чтобы себя каким-то образом обозначать. Поэтому здесь вопрос правоприменения», — пояснила Елена Пономарева.

По словам эксперта, если псевдоним официально зарегистрирован, то это не является нарушением. Адвокат считает, что обращение в прокуратуру — это скорее попытка активистки привлечь к себе внимание.

«Это некий такой национальный момент, на который сейчас очень остро обращается внимание. Но я бы не стала, допустим, вот так вот сильно акцентировать. <…> Использует он этот псевдоним, он у него зарегистрирован, он имеет на то право», — отметила адвокат.

